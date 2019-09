Crnogorski premijer Duško Marković pozvao je u ponedjeljak sve nadležne organe u Crnoj Gori da odgovorno i brzo reagiraju u slučaju optužbi za korupciju u državnom tužiteljstvu koje je iznio odbjegli tajkun Duško Knežević.

''To je moja poruka i moj zahtjev. To znači da se mora reagirati promptno, snažno. Imamo mehanizme, zakon, imamo ljude i sada je provjera sposobnosti državnog tužiteljstva ili da zaustavi opstrukciju u kompromitaciji tužiteljstva radi neprimjerenog utjecaja, ili da razotkrije one koji su uključeni u mito i korupciju i da ih uhiti", kazao je crnogorski premijer Duško Marković.

Marković je ipak podsjetio da optužbe za korupciju dolaze od, kako je rekao, čovjeka odbjeglog tajkuna osumnjičenog za milijunsku financijsku prevaru, koja je mogla uzdrmati cijelu crnogorsku ekonomiju.

''Moramo uzeti u obzir da optužba dolazi od čovjeka koji je optužen za jednu od najvećih financijskih prevara u Crnoj Gori, koja je imala i koja je mogla dovesti do nesagledivih posljedica, ne samo po naše javne financije, nego i po našu ekonomiju", rekao je Marković.

''Dokaza da sam korumpiran nema''

Prethodno je vrhovni državni tužitelj Crne Gore Ivica Stanković priopćio da ga nitko neće uspjeti diskreditirati te je priopćio da svoj posao obavlja časno, odgovarajući tako na optužbe da je preko tajnika tužiteljstva uzimao novac od Kneževića.

"Dokaza da sam korumpiran nema i ne može ih biti. Pozivam svakog građanina koji ima bilo kakve dokaze da je potkupio Ivicu Stankovića da odmah izađe s tim. Neka odmah objavi sve što ima. Ja sam miran jer takvih dokaza nema niti ih može biti. Ja pozivam državne organe da ispitaju sve u vezi ovog slučaja", priopćio je Stanković.

Objavljena audio snimku

Knežević je u nedjelju objavio audio snimku na kojoj se čuje kako tajnik tužiteljstva Nenad Vujošević govori kako je od Kneževića uzimao novac i davao ga Stankoviću. U izjavi za dnevnik Vijesti, Knežević je kazao kako je Stankoviću preko Vujoševića u posljednje tri godine dao između 700 i 800 tisuća eura.

Nakon objavljivanja snimke crnogorsko specijalno tužiteljstvo organiziralo je izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je priopćeno kako je Vujošević već duže od godinu dana pod istragom da je dio kriminalne grupe Duška Kneževića, a zadatak mu je bio da od tužitelja dobija podatke o postupcima koji se vode protiv Kneževića.

Koverta sa 100.000 dolara

Duško Knežević, nekad biznismen blizak crnogorskoj vlasti, u prosincu 2018. godine objavio je snimku na kojoj se vidi kako nekadašnjem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stijepoviću daje kovertu sa 100.000 dolara, što je rezultiralo pokretanjem kaznenog postupka protiv Stijepovića.

Knežević je tada priopćio da je to samo dio od nekoliko milijuna eura koje je, kako je rekao, godinama izdvajao za financiranje u Crnoj Gori vladajuće Demokratske partije socijalista. Ta afera, u javnosti poznata kao ''koverta“ pokrenula je masovne građanske prosvjede u Crnoj Gori koji su utihnuli u travnju.

Tada je tvrdio da posjeduje snimku na kojoj se vidi kako daje torbu s novcem i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, koji je te optužbe negirao. Crnogorsko tužiteljstvo nedavno je zamrznulo cjelokupnu imovinu Duška Kneževića u Crnoj Gori, vrijednu desetine milijuna eura.

Prethodno je u njegove dvije banke Atlas i IBM uveden stečaj. Specijalno tužiteljstvo sumnjiči Kneževića da je bio na čelu ''organizirane kriminalne grupe koja se bavila pranjem novca i utajom poreza“, a za njim su u veljači ove godine crnogorski istražitelji raspisali crvenu interpolovu tjeralicu. Knežević se već godinu dana nalazi u Londonu, gdje je, kako smatra, našao sigurno utočište jer je državljanin Velike Britanije. (Hina)