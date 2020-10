Učinkovito cjepivo protiv koronavirusa moglo bi biti spremno do kraja godine. Predviđa tako Svjetska zdravstvena organizacija. No dok se to čeka, europske zemlje u kojima se virus ne prestaje snažno širiti, moraju se snaći.

Zastrašujući prizori stižu s odjela za intenzivnu skrb bolnice u Madridu. Pacijenata oboljelih od koronavirusa je sve više, ali liječnici kažu da je stanje za sada pod kontrolom.

"Istina je da smo poboljšali liječenje, imamo više iskustva što i kada činiti. Drugačije činimo to da pacijente stavimo pod intenzivnu skrb prijevremeno, što je prije moguće", objašnjava Maria Jose Garcia Navarro iz sveučilišne bolnice Torrejon.

Španjolska je jedina zemlja u Europi u kojoj je od koronavirusa do sada oboljelo više od 800 tisuća ljudi. Najveće žarište je Madrid, koji je pod djelomičnom karantenom.

U Italiji bez maske nigdje

U Italiji drugi nalet virusa nije toliko snažan. U Rimu je maske potrebno nositi i u zatvorenome i na otvorenome. Tu mjeru poštuju i domaći i gosti, a one koji to zaborave, policija podsjeća da stave zaštitu na lice.

"To je pitanje poštovanja prema drugima. I ne mislim da bi se ljudi trebali šaliti s virusom koji može nekoga ubiti. Nisam liječnica, ja sam odvjetnica, tako da nisam stručnjakinja. Vjerujem onima koji znaju više od mene i ako mi savjetuju da nosim masku, nosit ću", uvjerava stanovnica Rima Valleria Amatiello.

Umjesto kao ograničenje slobode, građani to vide kao znak zaštite i poštovanja drugih ljudi. A talijanska vlada predložit će da takva mjera stupi na snagu u cijeloj državi. Ne želi ponavljanje prizora prepunih bolnica i sustava na rubu kolapsa, što se dogodilo proljetos.

"Moramo se dodatno potruditi jer u svakoj situaciji gdje se možemo sresti s ljudima koji ne žive s nama, postoji potreba za nošenjem maske", istaknuo je talijanski ministar zdravstva Roberto Speranza.

Manje invazivni testovi za djecu

Nedaleko od Rima, u Fiumicinu, vlasti su počele koristiti novu vrstu testa na koronavirus. Namijenjen je djeci i manje je invazivan. Dijete treba nekoliko minuta žvakati spužvicu za uzimanje brisa, nakon čega se uzorak sline analizira za četiri do pet sati.

Ravnateljica škole Mariapia Sorci kaže kako je test jasno opisan roditeljima i kako nije invazivan pa roditelji stoga nisu ni zabrinuti.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je cijela Europa zamorena pandemijom, zbog čega među dijelom stanovništva raste ravnodušnost. Drugim riječima, ljudi su sve manje motivirani držati se mjera za suzbijanje zaraze jer već mjesecima žive u neizvjesnosti.

