Ljudi u Libanonu probudili su se u dvije suparničke vremenske zone, usred svađe političkih i vjerskih vlasti oko toga kada bi satove trebalo pomaknuti naprijed.

Privremeni premijer Najib Mikati najavio je da će ljetno računanje vremena početi krajem ramazana idućeg mjeseca, što će muslimanima omogućiti raniji prekid dnevnog posta.

No kršćanske vlasti su rekle da će pomaknuti satove posljednje nedjelje u ožujku, kao što se događa većinu godina i mnoga poduzeća su odlučila ići tim putem.

Spor zapravo ilustrira duboke podjele u zemlji u kojoj su kršćanske i muslimanske frakcije vodile građanski rat kasnih 1970-ih i 1980-ih, i gdje su političke pozicije podijeljene između vjerskih skupina.

Mikati, sunitski musliman, objavio je u četvrtak svoju odluku da odgodi početak ljetnog računanja vremena do ponoći 20. travnja. Premda nije naveo razlog za taj potez, mnogi komentatori smatraju da je to način da poveća svoju popularnost tijekom ramazana. Muslimanski sveti mjesec počeo je 22. ožujka, a završava 21. travnja.

Na tom je tragu i video koji je procurio na društvenim mrežama u kojem se vidi kako predsjednik parlamenta Nabih Berri, šijitski musliman, moli Mikatija da ne prelazi na ljetno računanje vremena kako bi se na taj način ljudima koji poštuju ramazanski post, a on traje od izlaska do zalaska sunca, omogućilo da ga prekinu sat vremena ranije.

No, utjecajna libanonska kršćanska Maronitska crkva rekla je da će zanemariti odluku, nazivajući je iznenađujućom, piše BBC. I dvije glavne kršćanske stranke, Libanonske snage i Slobodna nacionalna struja prosvjedovale su zbog premijerove odluke.

Mikati vodi državu otkako je mandat predsjednika republike, Michela Aouna, maronitskog kršćanina istekao prije gotovo pet mjeseci.

Nekoliko velikih libanonskih organizacija također je odlučilo ignorirati premijera. Dva najveća privatna televizijska informativna kanala, LBCI i MTV, pomaknuli su kazaljke unaprijed u nedjelju rano ujutro.

"Da je država ovu odluku donijela mjesec dana ranije, a ne 48 sati prije, ne bi bilo nikakvog problema", rekao je AFP-u izvršni direktor LBCI-ja Pierre Daher.

Moćna mreža katoličkih škola najavila je da će njezine ustanove od ponedjeljka slijediti ljetno računanje vremena.

Middle East Airlines, nacionalni prijevoznik, odlučio se na kompromis. Satovi i drugi uređaji ostaju na zimskom računanju vremena, ali će vrijeme letenja biti prilagođeno kako bi se izbjeglo ometanje međunarodnog rasporeda.

Zabuna je nastala i kod korisnika mobitela i drugih elektroničkih uređaja koji automatski prelaze na ljetno računanje vremena jer mnogi operateri nisu bili obaviješteni o kašnjenju na vrijeme.

Autorica i novinarka iz Bejruta Kim Ghattas upozorila je da je Vladin nagli potez izazvao potpuni nered i konfuziju te nepotrebne podjele dok zemlja ima većih i važnijih problema.

The discussion and/or decision to cancel DST all together is a valid one and may countries have taken it, like Jordan, but to delay it by a month, unilaterally, at the last minute, throws travel plans, zoom calls and automatic phone times updates into utter disarray.