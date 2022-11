U požaru koji je buknuo u tvornici u središnjoj Kini poginulo je 38 ljudi, izvijestila je u utorak službena agencija Xinhua, pozivajući se na mjesne vlasti.

Požar je buknuo "u ponedjeljak poslije podne u tvornici u gradu Anjangu, u središnjoj pokrajini Henanu", dodala je službena kineska novinska agencija, ne navodeći druge pojedinosti.

A #fire at a #factory in central #China killed 36 people on Monday, the latest in a string of fatal industrial accidents to hit the country in recent years. Two people remain missing following the blaze at the factory in #Anyang, #Henan province. #Asia pic.twitter.com/Yv6WL4Y0oo