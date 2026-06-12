Putin dobio posebnu čestitku

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un poslao je čestitku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom ruskog Dana državnosti, izražavajući pritom punu podršku domaćoj i vanjskoj politici Moskve, izvijestila je u petak Centralna korejska novinska agencija (KCNA), a prenosi Reuters.

Sjevernokorejski diktator naglasio je da veze između Sjeverne Koreje i Rusije jačaju u savez temeljen na sveobuhvatnom ugovoru o strateškom partnerstvu, te se obvezao da će uvijek biti uz Rusiju.

Ruski i sjevernokorejski dužnosnici posjetili su spomenik i groblje palih boraca Sovjetske vojske kako bi obilježili ruski Dan državnosti, dok je rusko veleposlanstvo organiziralo prijem za visoke sjevernokorejske dužnosnike, izvijestila je KCNA.

Veze između dviju zemalja, navodi Reuters, produbljuju se usred sjevernokorejskog raspoređivanja tisuća vojnika u Ukrajini, a kako bi podržali Rusiju u tom ratu.

Dužnosnici u Washingtonu i Seulu optužili su Pjongjang za opskrbu topničkim granatama, projektilima i drugim vojnim materijalima za upotrebu u Ukrajini, iako su Moskva i Pjongjang negirali transfer oružja.

Dvije zemlje potpisale su sporazum o strateškom partnerstvu tijekom Putinova posjeta Pjongjangu u lipnju 2024., a također su se složile otvoriti ključni kopneni most koji povezuje dvije zemlje.

Most, koji bi trebao biti dovršen 19. lipnja, mogao bi dodatno olakšati trgovinu i pružiti Sjevernoj Koreji dodatna sredstva za zaobilaženje međunarodnih sankcija zbog njezinih nuklearnih i raketnih programa.