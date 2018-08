Norveški ministar prometa Ketil Solvik-Olsen dao je u četvrtak otkaz dajući prednost, na godinu dana, karijeri supruge liječnice, što je gesta koja je pozdravljena kao primjer za jednakost muškaraca i žena.

"Bilo je fantastično biti ministar prometa i veza i, zapravo, rado bih tako nastavio do kraja života", kazao je Ketil Solvik-Olsen, član Stranke napretka (protuimigracijska desnica), na tom položaju od 2013.

"No, sada sam došao do raskrižja u životu kada je red na moju suprugu da nastavi svoj san. To je sporazum koji smo sklopili prije puno godina", objasnio je on na postaji TV2 Nyhetskanalen.

Njegova supruga Tone Solvik-Olsen prihvatila je na godinu dana mjesto liječnice u dječjoj bolnici u SAD-u, naglasio je on.

Ta je odluka naišla na oduševljenje na društvenim mrežama: "vrijedno štovanja", "fantastičan primjer", reagirali su korisnici Twittera.

Pionir kao i ostale nordijske zemlje u tom području, Norveška zauzima drugo mjesto iza Islanda u najnovijem izvješću Svjetskog gospodarskog forumu o jednakosti muškaraca i žena.

Stranka napretka od 2013. u koaliciji je s konzervativcima premijerke Erne Solberg, u međuvremenu proširenoj s malom liberalnom strankom desnog centra.

Sve tri stranke predvode žene. (Hina)