Teška nesreća dogodila se u popodnevnim satima na mađarskoj autocesti.

Trideset i dva automobila, pet kombija i šest kamiona sudjelovali su u velikom lančanom sudaru na mađarskoj autocesti M1, prema najnovijim informacijama iz uprave za katastrofe.

Nesreća se dogodila u području Mány, na 30. kilometru autoceste, u smjeru Győra. Među vozilima zapalilo se 19 osobnih automobila, kombi i kamion. U drugom smjeru, na strani koja vodi prema Budimpešti, sudarila su se dva automobila, ta vozila nisu izgorjela.

There has been a mass car crash involving several vehicles, including trucks on one of #Hungary's main highways.

Fortunately, and miraculously, no fatalities have occurred, but dozens are injured, some seriously.

My thoughts are with the victims. Wishing them a swift recovery. pic.twitter.com/5H8PQzwjVe