Naizgled rutinski let iz Kine za Tibet pretvorio se u kaos nakon što je na visini od 9000 metara puklo vjetrobransko staklo i kopilot zamalo izletio iz aviona. Samo zahvaljujući prisebnosti pilota nitko nije ozlijeđen.

U ponedjeljak ujutro avion Sichuan Airlinesa bio je na svom putu iz Kine za Tibet kada je pilot začuo pucketanje. Nekoliko trenutaka kasnije, iz za sada neobjašnjivih razloga, puklo je vjetrobransko staklo.

Već idući trenutak kapetan Liu Chuanjian borio se da zadrži kontrolu nad Airbusom A319 u kojem je bilo 119 putnika. "Kada sam pogledao prema svojem kopilotu vidio sam da napola viri kroz prozor. Srećom, bio je vezan sigurnosnim pojasom".

"Sve stvari u kokpitu su letjele uokolo i većina opreme nije radila. Buka je bila toliko velika, a radio nije radio", opisao je nastalu situaciju kapetan Liu. "Cijeli avion je vibrirao, bilo je nemoguće gledati instrumente i vrlo teško upravljati avionom, a ledeni zrak je ulazio kroz otvoreni panel u kokpitu".

Liu je opisao horor na 9000 metara za Chengdu Business News, a tvrtka Sichuan Airlines je u priopćenju zahvalila i njemu i posadi. Samo zahvaljujući pravovremenoj i prisebnoj akciji pilota nitko nije stradao.

05/14 Sichuan Airline to Tibet Cockpit windshield entirely gone at 1km height, captain emergency landed Airbus A319 with wind speed 800km/hour, -40c degree, in shirt pic.twitter.com/8pAmyQncDn