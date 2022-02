Kanadska policija počela je rastjerivati prosvjednike koji blokiraju most između Kanade i SAD-a, više od 12 sati nakon stupanja na snagu sudske odluke o kraju blokade, objavila je policija.

Najprometniji sjevernoamerički granični prijelaz u subotu je već peti dan bio bez prometa. Petnaestak kamiona i automobila blokira promet u oba smjera, a time i dobavne lance za detroitsku automobilsku industriju. BBC piše kako dnevno mostom Ambassador prijeđe 323 milijuna dolara vrijedna roba.

''Pozivamo sve prosvjednike da se ponašaju zakonito i miroljubivo'', napisala je policija Windsora, grada koji leži na drugoj obali rijeke Detroit, pozvavši stanovnike da izbjegavaju područja koja su pod utjecajem prosvjeda.

CANADA - Ambassador Bridge



The 7pm court injunction deadline came and went. Trudeau and Biden now look out of peaceful options.



Lift the mandates, or attack their own people. Let’s hope it’s the former.#AmbassadorBridgeBlockade #TruckersForFreedom pic.twitter.com/KZqMHycnwW