Muškarac je uhićen nakon što je veliki kamion probio ogradu ruskog veleposlanstva u Dublinu.

Irska policija potvrdila je da je kamion udario ogradu veleposlanstva u južnom dijelu grada u ponedjeljak oko 13:30, javlja Independent.

Na snimci objavljenoj na Twitteru vidi se kamion koji vozi unatrag, prema velikim crnim vratima zdanja. A zatim ih i razbija.

Zadnjih nekoliko dana, ispred veleposlanstva su mnogi prosvjedovali protiv rata koji je Rusija pokrenula u Ukrajini.

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd

Okolnosti slučaja se još utvrđuju, kao i materijalna šteta. Independent piše kako se veleposlanstvo još nije oglasilo.

Incident se dogodio dva dana nakon što je netko crvenom bojom zalio grb na ulazu u veleposlanstvo.

A truck has been driven through the gates of #Russian Embassy in #Dublin



Russian Embassy has been focus of protests over Russia’s invasion of Ukraine, with paint thrown over the insignia outside the gates and calls for ambassador Yuriy Filatov and other diplomats to be expelled. pic.twitter.com/1rtUCaLxS1