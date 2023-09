VIDEO Kamion pun eksploziva zabio se u kontrolnu točku: "Do sada sam vidio 10 mrtvih ljudi, broj žrtava će sigurno rasti"

Kamion s bombom zabio se kontrolnu točku i eksplodirao u somalijskom gradu Beledweyneu. U nesreći je poginulo najmanje 10 ljudi, a stradale su i okolne zgrade i trgovine.

Još uvijek nije poznato tko je odgovoran, ali sumnja se na islamističku skupinu al Shabaab koja često izvodi bombaške napade.

"Do sada sam vidio 10 mrtvih ljudi, uključujući vojnike, civile i više od desetak drugih ozlijeđenih, ali broj žrtava će sigurno rasti", rekao je policijski službenik Ahmed Aden za Reuters.

Aden je rekao da je među mrtvima pet policajaca koji su pucali na kamion u pokušaju da ga spriječe u zabijanju u kontrolnu točku.

Obližnje zgrade i trgovine pretvorene su u ruševine, zajedno s kontrolnom točkom, dodao je Aden.

Woman crying could be heard in the background! shortly after a truck bomb hit a security checkpoint in the Beledweyne city centre.



Scores of people are feared dead, dozens others injured. This, according to local officials, could be the biggest bombing in central #Somalia in… pic.twitter.com/WMU9neR1M4