Kamera iz zraka je na biciklističkoj utrci snimila "zgodan" detalj na krovu kuće...

Etapa biciklističke utrke La Vuelta u Španjolskoj prošlog vikenda donijela je iznenađenje. Ali ne sportsko. Osmu etapa utrke, sam fotofiniš, u gradu Igualada, snimala je kamera iz helikoptera.

A onda je preletjela preko zgrade. Gledateljima je za oko zapelo bujno zelenilo na krovu jedne zgrade, piše Eurosport.

.@lavuelta helicopter 🚁 discovers a marijuana plantation on a roof of Igualada inside the last km of Saturday's stage. #LaVuelta19 https://t.co/eOu7rXfn8B pic.twitter.com/UTWUjrqwi7

— Javier Gilabert (@tourdegila) 3 September 2019 href="https://www.marca.com/ciclismo/vuelta-espana/2019/09/03/5d6ec72746163fda3a8b458b.html" target="_blank">.

Lokalna policija otkrila je da je na krovu zasađen vrt marihuane. Ukupno 40 stabljika. Policija je odmah krenula u akciju. Rekli su da su stabljike zaplijenili, ali i da je vrt napušten te da još nikoga nisu uhitili.

U Španjolskoj je upotreba marihuane dopuštena za osobnu upotrebu, no nije precizno definirano kolika je ta količina. No, pretpostavljaju mediji, 40 stabljika sigurno nije.