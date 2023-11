Kakva je to lužina pronađena u uzorku iz Rijeke? Stručnjak pojašnjava detalje

Kakva je to lužina pronađena u uzorku iz Rijeke objasnio je Ernest Meštrović, prodekan fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

"To je vrlo koncentirarana lužina. Ne znamo još je li kalijeva ili natrijeva. No to su sredstva koja se koriste u širokoj upotrebi za odmašćivanje, slikovito, to je sredstvo za čišćenje pećnica", rekao je.

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković pitala je i je li moguće da je ta lužina dospjela u proizvodnom procesu u staklenu bočicu.

"To je teško reći, malo vjerojatno. To je izrazito visoka koncentracija... Najbolje bi bilo krenuti s druge strane, pitati proizvođača koristi li tu supstancu i u kojoj koncentraciji. Kad bi to imali, mogli bi lakše reći je li moguće, teoretski, poznavajući proces, kontrolu kvalitete koju koriste proizvođači i vjerujem da ovaj ima u svom propisu, mala je vjerojatnost, gotovo nemoguća da je to došlo iz proizvodnog procesa", kaže Meštrović koji dodaje kako je posao policije da utvrdi kako se sredstvo našlo u boci.

"Ono sto je najgore, često ljudi koriste ambalažu od pića i stavljaju sredstva za čišćenje. Nadam se da to nije bilo u ovom slučaju", rekao je.

