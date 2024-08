Potres magnitude 2,7 po Richteru u ponedjeljak rano ujutro pogodio je Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio 17 kilometara od Mostara i 13 kilometara od Čapljine.

Građane Mostara, Čapljine i Gradca potres je probudio oko 4:01 sati te su na EMSC-u napisali komentare.

#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.4 || 28 km S of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) || 11 min ago (local time 04:01:30). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/9lMzgpEE8a