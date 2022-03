Voditeljica Jovana Joksimović izbacila je iz emisije uživo gosta koji je Aleksandra Vučića nazvao izdajnikom.

Emisija Uranak na K1 televiziji u Srbiji poznata je po voditeljici i urednici emisije Jovani Joksimović. Danas ujutro se ona uživo u programu posvađala s gostom i izbacila ga iz emisije - jer je govorio protiv predsjednika Aleksandra Vučića.

Naime, jutrošnji gosti su bili lider pokreta Oslobođenje Mlađan Đorđević i lider LSV-a Nenad Čanak. Situacija je eskalirala kada je Đorđević rekao da je Vučić izdajnik.

Joksimović: "Nije u redu da pričate o čovjeku koji nije ovdje."

Đorđević: "Pa nije on čovjek koji nije ovdje, on je čovjek u frižideru, on je čovjek u čaši, on je u svemu što mi živimo."

Joksimović: "Možda kod vas."

Đorđević: "Nije kod vas? Kako nije kod vas? Nije u ovoj televiziji? Tanjug ste tek tako kupili i dobili", rekao je te dodao da su Joksimovići u sustavu koji uništava Srbiju.

Vučić o padu letjelice u Zagrebu: ''Vjerujem da bismo je oborili. Hrvatska je slabija u ratnom zrakoplovstvu''

Haradinaj spominjao novo bombardiranje Beograda. Vučić: ''Hoće li nas bombardirati on ili netko drugi?''

Joksimović: "Treba vas biti sramota. Sad ću vas izbaciti napolje. Dajte reklame. Jeste dobili priliku da razgovarate na neku temu? Ja vam kažem što je tema, da ste imalo pristojni, znali biste da kada vas netko pozove na neku temu, na tu temu pristanete razgovarati i razgovarate. Kažem vam, ne možete pričati ni o kome da je izdajnik. Kraj priče. Sramota, bre, ajde... Reklame."

Đorđević: "Neće ovo trajati vječno", završio je on.

Jovana u režimskom elementu 🔥 pic.twitter.com/jldmN6KCV5 — Kubičela  (@kubicela) March 15, 2022