Brexit će se dogoditi u petak u ponoć, 1317 dana nakon što su Britanci odlučili napustiti Europsku uniju. Što će se promijeniti 1. veljače?

Svakodnevna trgovinska razmjena između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije nastavit će se kao i prije sve do kraja 2020.

Tijekom tog prijelaznog razdoblja od 11 mjeseci, London i Bruxelles trebali bi se dogovoriti kakvi će biti njihovi budući odnosi.

Ako se ne dogovore, trgovina s Britanijom odvijat će se po pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) dok se ne postigne dogovor o sporazumu o slobodnoj trgovini, što bi zapravo bio "tvrdi" Brexit.

London do 1. srpnja može zatražiti produljenje prijelaznog razdoblja za godinu ili dvije, no britanski premijer Boris Johnson rekao je da to ne želi.

EU će ostati bez 66 milijuna stanovnika

Europska unija u petak u ponoć prvi će put ostati bez jedne države članice, uz to jedne od najvećih i najbogatijih.

Nakon odlaska njezinih 66 milijuna stanovnika, Unija će imati oko 446 milijuna stanovnika, a teritorij će joj se smanjiti za 5,5 posto.

Ako se Ujedinjeno Kraljevstvo poželi vratiti, morat će proći uobičajenu proceduru pristupanja.

Institucije

Uklanjanje britanske zastave ispred zgrade Europskog parlamenta u Bruxellesu simbolizirat će stvarnu promjenu: Ujedinjeno Kraljevstvo više neće biti članica EU-a, nego "treća zemlja".

U Europskom parlamentu više neće biti nijednog od sadašnja 73 britanska eurozastupnika - 46 tih zastupničkih mjesta bit će rezervirano za buduće države članice, a 27 će biti preraspodijeljeno. Hrvatska će tako imati jednog zastupnika više, ukupno 12.

Britanija više neće imati pravo na svojeg povjerenika u Europskoj komisiji. U novoj Europskoj komisiji već ga nema jer ga premijer Boris Johnson nije želio imenovati.

Britanski premijer više neće biti pozivan na europske samite, a britanski predstavnici neće sudjelovati na ministarskim sastancima.

Kao državljani strane zemlje, Britanci se više neće moći kandidirati za radna mjesta europskih dužnosnika u Bruxellesu. Mnogi su, međutim, uzeli dvojno državljanstvo kako bi mogli ostati u Uniji.

Ujedinjeno Kraljevstvo neće imati pravo glasa u EU-u, ali će do isteka prijelaznog razdoblja morati uplaćivati svoj dio u europski proračun. Britanija je drugi neto uplatitelj u EU proračun poslije Njemačke.

Prava građana

Po podacima UN-a, gotovo 1,2 milijuna britanskih državljana živi u nekoj drugoj članici EU-a, najviše u Španjolskoj, Irskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji.

Po britanskom uredu za statistiku, 2,9 milijuna državljana 27 članica EU-a živi u Britaniji, što je oko 4,6 posto populacije.

Sukladno Sporazumu o povlačenju, i jedni i drugi zadržat će svoja prava na boravak i rad u zemlji u kojoj borave.

Državljani 27 članica EU-a koji borave u Britaniji morat će se registrirati kako bi ostvarili ta prava. Za Britance koji žive u EU-u, procedure se razlikuju od zemlje do zemlje.

Sloboda kretanja vrijedit će do 31. prosinca 2020. Pojedinosti recipročnih prava bit će dogovorene poslije Brexita.

Pregovori

Ujedinjeno Kraljevstvo pregovaralo je nekoliko godina o uvjetima razvoda od EU-a sa stručnjacima Europske komisije na čelu s Michelom Barnierom.

No nakon petka pregovori će ući u novu fazu.

Britanija će do kraja prijelaznog razdoblja biti pod nadležnosti Suda EU-a i europskog prava.

Barnier dogovara s državama članicama pregovarački mandat za sporazum o budućim odnosima, u prvom redu o trgovini.

Suprotno od Sporazuma o povlačenju, koji moraju ratificirati države članice i Europski parlament, sporazum o trgovini morat će odobriti više od 30 nacionalnih i regionalnih parlamenata. (Hina)