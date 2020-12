Britanski premijer Boris Johnson je u videoporuci objavljenoj kasno u četvrtak pozvao Britance da za Božić čitaju trgovinski sporazum dogovoren s Bruxellesom.

Pregovarači Londona i Bruxellesa u četvrtak su napokon postigli sporazum o trgovinskim odnosima dviju strana uoči isteka prijelaznog razdoblja na kraju godine.

Cjeloviti tekst sporazuma, na više tisuća stranica, nije odmah bio dostupan javnosti, prenosi agencija dpa.

''Usput, večeras na Badnjak imam mali dar za sve koji će tražiti nešto za čitanje u pospanim trenucima nakon božićnog ručka – evo ga'', rekao je Johnson u videoporuci na Twitteru, pa u ruke uzeo hrpu papira sporazuma.

''Ovo je gozba – puna ribe, usput'', dodao je Johnson o dogovoru postignutom nakon pregovora na kojima je ribarstvo bilo jedno od glavnih točki prijepora dviju strana.

''Vjerujem da će ovo u nadolazećim godinama biti temelj za sretno, uspješno i stabilno partnerstvo s našim prijateljima u EU-u'', zaključio je premijer.

Apokaliptične scene iz Velike Britanije: Zbog novog soja koronavirusa potpuno su odsječeni od svijeta, drama na granici s Francuskom

Njegova pobjednička poruka objavljena je u vrijeme dok mnogi Britanci neće provesti Božić sa svojim obiteljima zbog restrikcija uvedenih kako bi se suzbilo širenje novog soja koronavirusa.

Obnovljeni Big Ben zazvonit će Britancima za Novu godinu i ujedno označiti veliku prekretnicu

Čudo na Badnjak za sve građane Velike Britanije: Brexit saga napokon završena, postignut konačan dogovor s EU-om

„Znamo da će idućeg Božića biti ljudi koje volimo, a koji su živi točno zato što smo se žrtvovali i nismo normalno proslavili ovaj Božić“, poručio je Johnson.

I would like to wish everyone a very Merry Christmas. pic.twitter.com/DofRkb4Ivc