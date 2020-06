Bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost poručio je u intervjuu za ABC, čiji su dijelovi objavljeni u četvrtak, da je njegov bivši šef neprikladan za funkciju, nakon što su objavljeni dijelovi njegove knjige u kojoj je Trump izrazito negativno portretiran.

"Ne mislim da je prikladan za funkciju. Ne mislim da ima sposobnost za obavljanje (predsjedničkog) posla", kazao je bivši Trumpov savjetnik John Bolton u intervjuu za ABC.

Dugogodišnji vanjskopolitički "jastreb", koji je napustio Bijelu kuću u rujnu, optužio je u knjizi Trumpa da je tražio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga pomoć u osvajanju drugog mandata.

Također, prema Boltonu, Trump je iskazao spremnost za zaustavljanjem istraga, kao protuuslugu diktatorima, stoji u dijelovima knjige koje su objavile brojne novine u srijedu.

Boltonovi navodi su puno širi od optužbi zbog kojih je protiv Trumpa pokrenut postupak opoziva. Republikanac Trump, koji će se 3. studenog suočiti s demokratom Joeom Bidenom na predsjedničkim izborima, odbacio je optužbe i nazvao Boltona "lažljivcem" i "glupanom" te je ustvrdio da je "nekompetentan".

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!