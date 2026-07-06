Jeziva mreža predatora: Žene drogirali, silovali i snimke dijelili kao trofeje

Skupina muškaraca koji su drogirali žene, seksualno ih zlostavljali i potajno snimali svoje žrtve djelovala je godinama kroz zatvorenu Telegram grupu u kojoj su međusobno razmjenjivali snimke napada, davali savjete i slavili zločine. Većina žrtava bile su žene kineskog podrijetla koje su živjele ili studirale u Europi.

Jedna od njih je 27-godišnja Ivy (ime promijenjeno), kineska studentica u Njemačkoj, koja je tek nakon poziva policije saznala da je i sama bila žrtva. Istražitelji su joj pokazali fotografije na kojima je gola i bez svijesti, a koje je njezin bivši dečko potajno snimio dok je spavala.

"Kad sam ih vidjela, ostala sam bez riječi. Imala sam osjećaj da ne mogu disati. Na tim fotografijama izgledala sam kao plijen", ispričala je.

Njezin bivši partner, u sudskim dokumentima identificiran kao Tong Z, osuđen je nakon što je utvrđeno da je između 2019. i 2024. godine potajno snimao žene iz svog kruga dok su spavale, tuširale se ili se presvlačile. Zločini su počinjeni u Njemačkoj, ali i tijekom putovanja u Poljsku, Dansku i Kinu.

Istraga je pokazala da je u jednom slučaju rezervnim ključem ušao u stan susjede u Berlinu i u njezinoj kupaonici postavio skrivenu kameru. Godine 2024. jednu je ženu drogirao sedativima koje joj je potajno stavio u piće, potom je silovao i sve snimio. Žrtva, koja ima blaže tjelesne i mentalne poteškoće, za napad je saznala tek kada ju je kontaktirala policija.

Berlinski sud prošle je godine Tonga Z. osudio na pet godina i devet mjeseci zatvora zbog teškog silovanja, nanošenja teških tjelesnih ozljeda i povrede privatnosti, piše Guardian.

Telegram grupa s jezivim šiframa

Istragom je otkriveno da Tong Z nije djelovao sam. Bio je član zatvorene Telegram grupe pod nazivom "Njemačka škola vožnje", u kojoj je sudjelovalo osam muškaraca.

Kako bi prikrili sadržaj razgovora, koristili su šifrirani jezik. Sedative i anestetike nazivali su gorivom, dok su žene koje su planirali napasti nazivali automobilima. U grupi su razmjenjivali iskustva, snimke silovanja i savjete o tome kako drogirati žrtve te prikriti tragove. Sudski dokumenti otkrivaju da je Tong Z administratoru grupe čak davao upute kako snimati seksualne napade.

"Možeš ponijeti GoPro kameru i mobitel, za slučaj da su ti ruke zauzete", napisao mu je u jednoj od više od 2000 razmijenjenih poruka. Hvalio se i da bi mjesecima ili godinama čekao prije nego što bi snimke iskoristio za ucjenu svojih žrtava.

Prvi je uhićen administrator grupe, 44-godišnji Dapeng Z., nakon što ga je nekoliko žena prijavilo policiji. Pretragom njegovih uređaja istražitelji su otkrili Telegram grupu te identificirali ostale članove.

Ubrzo je uhićen i Tong Z. Policija je u njegovu domu pronašla sedative, šprice, kondome, žensko donje rublje te tvrde diskove s više od dva terabajta snimki. Za svaku žrtvu bila je otvorena zasebna mapa.

Osim Tonga Z., osuđena su još dvojica članova skupine. Administrator Dapeng Z. dobio je 14 godina zatvora zbog teškog silovanja i pokušaja ubojstva, dok je 28-godišnji Zhongyi J. osuđen na više od 11 godina zatvora. Sud je utvrdio da su svojim žrtvama davali količine droga opasne po život.

Bog danju, vrag noću

Na Telegramu je Tong Z. koristio nadimak Bog danju, vrag noću, što je, prema sudu, odražavalo dvostruki život koji je vodio. Izvana je ostavljao dojam mirnog i pažljivog mladića. Ivy kaže da ga je upravo tako doživljavala.

"Bio je uredan, pažljiv i empatičan. Volio je kuhati. Danas se pitam je li sve to bilo iskreno ili samo način da stekne moje povjerenje. Pitam se jesam li nešto propustila i kako sam uopće mogla biti u vezi s nekim takvim", kaže.

Od trenutka kada je saznala istinu, pati od simptoma depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja te je uključena u psihijatrijsko liječenje.

Stručnjaci upozoravaju na opasan trend

Forenzička psihologinja Juliane Kloess sa Sveučilišta u Glasgowu upozorava da ovakve internetske zajednice nisu izoliran slučaj niti su vezane uz jednu nacionalnost.

Prema njezinim riječima, internet i zatvorene platforme poput Telegrama omogućuju počiniteljima osjećaj anonimnosti, međusobno se ohrabruju i normaliziraju nasilje, stvarajući zajednice u kojima seksualno zlostavljanje postaje sredstvo stjecanja statusa i pripadnosti.

Slučaj je izazvao snažan odjek u Kini i među kineskom dijasporom diljem Europe jer su većina žrtava bile upravo mlade Kineskinje koje su živjele ili studirale u europskim zemljama.