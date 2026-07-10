Jeste li znali? "Jezik Zemlje" ključ je borbe s požarima i poplavama

Autor "Gospodara prstenova", J.R.R. Tolkien, pisao je kako more govori onima koji znaju slušati. Danas, suočeni s olujama, poplavama, požarima i toplinskim valovima, Zemlja nam neprestano šalje poruke, a obrazovanje nam daje znanje da ih razumijemo.

No svijet se mijenja brže nego naši sustavi. Zato je cjeloživotno učenje ključno za našu sposobnost prilagodbe tim promjenama. Australija pokazuje koliko je snažna obrana od požara kada se znanost udruži s tradicionalnim praksama iz autohtonog znanja o krajoliku.

Takvo povezivanje jača otpornost i produbljuje razumijevanje prirodnih procesa. Ponovno učiti "jezik Zemlje" znači ponovno slušati rijeke, šume i vjetrove - i prepoznati svoju ulogu u mreži života.