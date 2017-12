Policiji se javio svjedok koji je ispričao da je svojim očima video kombi na borčanskom nasipu, gdje je 3. travnja 2016. nađeno tijelo srpske pjevačice Jelene Krsmanović Marjanović te da je isti kombi vidio dan ranije u dvorištu obiteljske kuće Marjanovića.

Policija u okviru istrage ubojstva pjevačice ''Granda'' Jelene Krsmanović Marjanović (33) provjerava još jednu tvrdnju o mogućem mjestu njenog ubojstva. Neslužbeno se doznaje da postoji mogućnost da je Jelena ubijena u kombiju, javlja Alo.

Policiji se javio svjedok, koji je ispričao da je vidio kombi na borčanskom nasipu, gdje je 3. travnja 2016. pronađeno Jelenino tijelo, a da je isti kombi video dan ranije u dvorištu obiteljske kuće Marjanovića'.

''Inspektori su s velikom ozbiljnošću pristupili provjeri ovih informacija. Svjedok je rekao da je vidio kombi svijetle boje između kanala i glavnog puta u naselju Crvenka u noći između 1. i 2. travnja 2016. na putu koji vodi od kanala u kojem je nađeno Jelenino tijelo do glavne prometnice u naselju Crvenka. Prema njegovim riječima, isti kombi viđen je i 1. travnja 2016. u dvorištu Marjanovića'', kaže sugovornik i dodaje da je policija najprije sumnjala da je ovaj kombi bio ''čistač''.

''Policija je prvobitno sumnjala da je upravo ovim kombijem Jelenino tijelo dovezeno na nasip i bačeno u kanal pun vode, te je zbog toga to vozilo bilo jedan od dokaza da je ubojica prikrivao tragove zločina. Međutim, daljom istragom došlo se do novih saznanja koja bi konačno mogla riješiti jednu od najvećih misterija ovog zločina, a to je mjesto Jeleninog ubojstva'', objašnjava sugovornik.

Prema njegovim riječima, istražitelji ne isključuju ni mogućnost da je pjevačica usmrćena upravo u tom kombiju, a ne u kući ili nasipu gdje je pronađeno tijelo.

''Postoje indicije koje ukazuju na to da je ubojica zadao Jeleni smrtonosne udarce upravo u kombiju. To je vrlo moguće, jer je kombi vozilo koje svojim gabaritom dozvoljava da se u njemu izvrši ubojstvo. Zadnji dio ovog vozila nema prozore, što je vrlo pogodno, jer nitko iz vana ne može vidjeti što se unutra događa'', ispričao je izvor upućen u slučaj.

Još jedan trag vodi istražitelje do sumnje da je Jelena ubijena u vozilu. ''U kući obitelji Marjanović nisu pronađeni tragovi zločina, a na mjestu gdje je pronađen Jelenin leš također nije bilo tragova krvi, što bi moglo ukazati na to da je ubijena na nekom sasvim trećem mjestu. Sudeći po priči svjedoka, koji tvrdi da je svojim očima video taj kombi, policija ne isključuje ni opciju da je upravo ovo prijevozno sredstvo mjesto na kojem se dogodilo svirepo ubojstvo'', rekao je sugovornik.