2019. godina bi tržištu nekretnina mogla donijeti pad prometa veći od onog 2008. godine, predvidio je financijski analitičar.

Financijski analitičar James Stack predvidio je kolaps na tržištu nekretnina u 2008. godini, a najavio je i prošlogodišnje usporavanje prometa nekretninama.

"Trgovanje nekretninama bi moglo doći u svoje najlošije razdoblje od posljednjeg pada. Možemo očekivati da će se trend pada u prometu nekretnina nastaviti i sljedećih 12 i više mjeseci. Bude li došlo do recesije, postoji značajan rizik za cijene nekretnina", kazao je 67-godišnji Stack u telefonskom intervjuu za Bloomberg.

U siječnju prošle godine Stack je upozorio kako će rastuće kamatne stope na hipotekarnim kreditima kupovinu stana učiniti sve težom, a stanove sve nedostupnijima. Dionice građevinara u protekloj godini su zabilježile pad vrijednosti za više od trećine.

Stack danas, godinu dana kasnije, upozorava kako stižu nove nevolje na tržištu nekretnina, ali i u širem gospodarstvu. Kupovina nekretnina u SAD-u pala je u studenome za 7,7 posto, a u prosincu je palo i povjerenje potrošača. Najviše od 2008. godine palo je i mjerilo američke proizvodnje, samo dan nakon što je Apple smanjio predviđanje svojih prodajnih rezultata.

Ekonomska stabilnost ohrabrujuća

Stack je objasnio kako je još prerano tvrditi radi li se doista o novom velikom padu na tržištu nekretnina jer će to ovisiti i o tome što će se događati s ekonomijom u globalu. Svoje prošlogodišnje upozorenje objavio je nakon što je primijetio da je indeks vrijednosti dionica građevinara i hipotekarnih institucija porastao 80 posto u godini dana. Prema njegovom mišljenju, to je znak da su se investitori previše 'zaigrali'.

Smatra da bi ekonomska stabilnost ipak mogla biti ohrabrujuća za tržište nekretnina. Kamatne stope na 30-godišnje hipotekarne kredite rasle su od početka 2018. godine. Vrhunac su dosegnule u studenome, na 4,94 posto, a onda su pale na 4,51 posto. Stopa nezaposlenosti u SAD-u je najniža u posljednjih pet desetljeća, a u prosincu je zaposleno najviše radnika u posljednjih 10 mjeseci.

Stack tvrdi kako je šteta ipak učinjena. "Čak i ako kamatne stope ostanu na istoj razini ili se lagano smanje u 2019. godini, malo je vjerojatno da će doći do psihološkog preokreta. Ljudi su se trgnuli i shvatili kako je pristupačnost stanova veliki problem. Mogu li si oni uopće priuštiti dom?", zaključio je James Stack.

Dođe li do promjena u Americi, osjetit će ih i Hrvati

Budu li se obistinila predviđanja financijskog analitičara Jamesa Stacka, promjena na tržištu nekretnina osjetit će se i u Hrvatskoj, smatra Boro Vujović iz Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. "Ako se dogodi nešto veliko na globalnom nivou, onda ćemo to vrlo brzo i mi osjetiti na našem tržištu. Danas je svijet globalno selo", kazao je za DNEVNIK.hr Vujović i dodao da smo osjetili i prošlu krizu u Americi: "Za par mjeseci nas je tako lupilo da nismo znali što se događa".

Pitanje je hoće li se i na koji način dogoditi ono što predviđa Stack. Trenutno, na našem tržištu nekretnina je stanje dobro, doznajemo. "Sad se dogodila jedna zanimljiva stvar. Naime, jedni investitori su cijenu spustili s 2800 na 2400 (eura po metru četvornom op.a.) tu u Zagrebu, što se nije dogodilo unazad dvije godine. To je vrlo znakovito jer očito da im prodaja nije išla", pojašnjava Boro Vujović koji i sam posjeduje agenciju za promet nekretninama.

Kaže da ne očekuje rast niti pad cijena već samo stabiliziranje cijena na trenutnim razinama sve do rujna kad budu aktualne subvencije za stanove. "Onda bi moglo eventualno doći do nekih promjena cijena", dodao je. Vrijeme subvencija je inače vrijeme u kojemu je zabilježen puno veći promet nekretninama.

"U listopadu su subvencije trajale do 4.10. ili 5.10. Mi smo u tih prvih pet dana prodali 15 stanova, a onda do kraja mjeseca smo prodali još 10 stanova. To jasno govori što znače subvencije na tržištu i kakva je onda ponuda i potražnja", objašnjava Vujović i dodaje: "Već sada imate kupce koji će čekati deveti mjesec i tek tada kupiti stan, uz subvenciju". U vrijeme subvencija, uz povećanu potražnju moguća je i manja korekcija cijena s obzirom na ponudu koja se ne mijenja.

No, kupaca ima i sada. "Potražnja je i sada veća od ponude. Tržište je samo po sebi dobro i stabilno. Kupoprodaja ima i kupaca ima", kazao je i podsjetio da, bude li velikih promjena na američkom tržištu nekretnina, one će se osjetiti i na hrvatskom tržištu.