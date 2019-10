Britanski premijer Boris Johnson potvrdio je tijekom telefonskog razgovora s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom da je poslao pismo u kojem će zatražiti ponovnu odgodu Brexita.

Iako je Johnson inzistirao da neće "pregovarati" daljnju odgodu Brexita, Tusk je putem svojem Twitter profila potvrdio da je britanski premijer zatražio da Ujedinjena Kraljevina iz Unije ipak izađe nakon 31. listopada.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit