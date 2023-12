Stravična noć i jutro užasa u Gazi: Izrael u jednom od najsmrtonosnijh napada ubio desetke djece i žena

Napadi su započeli u satima prije ponoći i nastavili su se tijekom božićnog jutra. Stanovnici i palestinski mediji rekli su da je Izrael pojačao zračno i kopneno granatiranje al-Bureidža u središnjoj Gazi.

Papa Franjo je poručio da je Isusova poruka mira preglasana "uzaludnom logikom rata" u samoj zemlji u kojoj je rođen.

Najmanje 70 ljudi ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na Maghazi u središnjoj Gazi, rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Ašraf Al-Kidra, dodajući da su mnogi bili žene i djeca.

🚨LIVE COVERAGE. A fire broke out in a factory in Jabalya, the country, north of Gaza, as a result of the continuous shelling by the occupation army. pic.twitter.com/bXNW3vzu6S

Izraelska vojska rekla je da razmatra izvješće o incidentu u Maghaziju i da je predana minimiziranju štete civilima. Hamas poriče optužbe Izraela da djeluje u gusto naseljenim područjima ili da koristi civile kao živi štit.

70 ubijenih Palestinaca Foto: Twitter

Palestinski Crveni polumjesec objavio je snimke ranjenih stanovnika koje se prevozi u bolnice. Izraelski ratni zrakoplovi bombardirali su glavne ceste, ometajući prolaz vozilima hitne pomoći.

Liječnici su rekli da je u izraelskom zračnom napadu na Han Junis u južnoj Gazi ubijeno osam Palestinaca.

Svećenstvo je otkazalo proslave u Betlehemu, palestinskom gradu na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom u kojem kršćanska tradicija kaže da je Isus rođen u štalici prije 2000 godina.

Palestinski kršćani održali su božićno bdijenje sa svijećama u Betlehemu uz pjesme i molitve za mir u Gazi, umjesto uobičajenih slavlja.

Nije bilo velikog drvca, uobičajenog središta božićnih blagdana u Betlehemu. Figurice jaslica u crkvama postavljene su među ruševine i bodljikavu žicu u znak solidarnosti s ljudima u Gazi.

a nativity scene in bethlehem, the birthplace of christ. the world’s first christians are being intentionally targeted & murdered in cold blood at the hands of zionist terrorism! the christian population in gaza is declining by the day. pic.twitter.com/gWVWkW4eqW