FOTO/VIDEO Izrael bombardirao Libanon, grad obavio gusti crni dim

Izraelska vojska je u ponedjeljak gađala mete u blizini Sidona u južnom Libanonu.

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama pokazuju eksplozije u gradu Ghaziyeh koji se nalaze oko 30 kilometara od granice s Izraelom.

🚨 LEBANON RIGHT NOW:



ISR airstrikes on Saida - Ghaziyeh area - this is not close to the current frontlines and deep into Lebanon.



📷: Ghaziyeh attacked, reports suggest ISR hit a farm area - civilian area



This is the first time this area has been hit, its an escalation pic.twitter.com/28Rnaj9bL4