Izraelci se ne boje samo Hamasa već i Netanyahuove vlasti: "Strah me ići u šetnje s unucima"

U Izraelu je nakon 7. listopada počelo aktivno ušutkavanje svih nezadovoljnih glasova. Tamošnji Palestinci boje se uhićenja ako progovore o ratu ili samo lajkaju ili dijele sadržaj kritičan prema ratu na društvenim mrežama.

Arapsko-izraelska političarka Aida Touma-Suleiman osudila je Hamasov napad na Izraelce, ali nije smjela pokazati slično suosjećanje prema Palestincima u Gazi.

"Strah me ići u šetnje sa svojim unucima jer ne želim da itko zna da su moji unuci. Postoji ogromno huškanje protiv svakoga tko se usudi prosvjedovati protiv ovog rata ili čak pokazati malo empatije prema onome što se događa u Gazi. Ne smijemo čak ni plakati za palestinskim djetetom koje je tamo ubijeno", ispričala je Euronewsu.

U proteklih nekoliko tjedana izraelski sudovi odredili su pritvor brojnima koji su se usudili usprotiviti odlukama vlasti. Tvrde da je to neophodno s obzirom na to da je zemlja u ratnim vremenima, ali nikome upoznatome s djelovanjem vladajuće stranke Likud to nije iznenađenje - represija nad Palestincima rasla je iz godine u godinu i prije nego što je rat počeo.

Međutim, od Hamasova napada i invazije na Gazu i Izraelci koji se ne slažu s vlastima boje se za svoju sigurnost. Sveučilišni profesori, novinari, političari ili obični građani bili su na meti ako su odlučili progovoriti protiv ratnih zločina i humanitarne krize koju je izazvao rat.

Dio građana nezadovoljan je time kako je Benjamin Netanyahu dopustio da se 7. listopada uopće dogodi. U državi u kojoj se nevjerojatni iznosi izdvajaju za naoružanje, u kojoj je svaka odrasla osoba prošla vojni rok, gdje s Gazom postoji zid preko kojeg ni ptica ne može preletjeti, a da je ne detektiraju senzori, hrpa terorista ušla je u zemlju i ubijala civile satima. Čak i žena koja je toga dana oteta, a naknadno ju je Hamas pustio, uputila je Likudu kritiku na taj račun.

S druge strane, odmazda koja je uslijedila nije izazvala zgražanje samo drugdje u svijetu. Ni velik broj Izraelaca ne podržava ono što se događa u Gazi, ali njihov glas jedva se čuje, a oni koji se odluče malo aktivnije o tome progovoriti riskiraju poslove, pa čak i vlastitu sigurnost.

Times od Israel izvijestio da je uhićen i pritvoren židovski profesor povijesti nakon što je svojim učenicima rekao da zločini koje Izrael čini nad palestinskim narodom još od 1948. ne ulaze u njihove udžbenike te IDF nazvao ubojicama djece. Policija je naknadno rastjerala prosvjednike okupljene da mu iskažu podršku. Njemu i slobodi govora, koja u Izraelu više nije niti mrtvo slovo na papiru.