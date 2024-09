VIDEO Izraelska vojska šokirala, dovezli kontejner pun ubijenih Palestinaca u Gazu: Odbijaju otkriti informacije o žrtvama

Izrael je u srijedu vratio tijela 88 Palestinaca ubijenih u vojnoj ofenzivi na Pojas Gaze, koje je ministarstvo zdravstva na tom teritoriju odbilo pokopati prije nego što Izrael otkrije pojedinosti o njihovu identitetu i lokaciji na kojoj su ubijeni.

Tijela su u Gazu dovezena u kontejneru utovarenom u kamion preko prijelaza pod izraelskom kontrolom, no prema riječima palestinskih dužnosnika nema informacija o imenima niti o dobi žrtava, kao ni o lokaciji na kojoj su ti ljudi smrtno stradali.

Zdravstveni radnici bolnice Naser u Han Junisu odbili su ih primiti i pokopati, pozvavši Međunarodni odbor Crvenog križa da od Izraela zatraži i dobije pojedinosti o žrtvama.

The Israeli army sent 88 bodies of martyrs in a container to the Gaza Strip without any supervision from any official international or local entity.



Israel also did not provide any information, refusing to disclose their names, ages, genders, or the areas where they were killed… pic.twitter.com/0cABYP92Xj