Izrael optužuje zapadne sile da imaju skriveni razlog zbog kojeg žele odgodu kopnene ofenzive na Gazu

SAD i nekoliko europskih vlada potiho tjeraju Izrael da odustane od pokretanja kopnene invazije na Gazu nakon što je Hamas oslobodio dva taoca. Strahuje da će ofenziva uništiti napore koji su uloženi da se puste taoci koji su oteti prije dva tjedna.

Izraelski portal The Times of Israel insinuira da je to zato što političari zapadnih zemalja žele zaštiti građane svojih zemalja koji su među taocima.

Visoki diplomatski dužnosnik rekao je da vlade shvaćaju kako je kopnena invazija vrlo izgledna i ne govore Izraelu da je uopće ne pokreće, nego je radije odgađaju kako bi pokušali vidjeti mogu li dodatni diplomatski napori uspjeti.

U međuvremenu je Bijela kuća odbacila komentar američkog predsjednika Joea Bidena da bi Izrael trebao odgoditi svoju očekivanu ofenzivu u Gazi dok se više talaca koje drže Hamas i druge palestinske terorističke skupine ne oslobodi.

Istovremeno, egiptaski predsjednik i jordanski kralj upozoravaju kako bi trebalo stati i sa zračnim napadima na pojas Gaze, ali zbog 2,3 milijuna ljudi koji žive na tom području među kojima je polovina maloljetna.

"Nemilosrdno bombardiranje Gaze je okrutno na svim razinama. To je kolektivno kažnjavanje opkoljenog i bespomoćnog naroda. To je flagrantno kršenje međunarodnog i humanitarnog prava, to je ratni zločin, ali što su dublji rezovi okrutnosti, čini se da je svijet manje briga", rekao je kralj Abdulah.