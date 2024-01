Izrael izvršio novi napad na Libanon: Ubijena četiri člana Hezobolaha, jedan bio lokalni dužnosnik

U napadu je pogođena stambena zgrada trokatnica na jugu Libanona i ima žrtava, javila je Al Jazeera.

Dva izvora rekla su novinskoj agenciji Reuters da su četiri člana Hezbollaha ubijena u napadu, a da je jedan od njih bio lokalni dužnosnik.

Ministar vanjskih poslova Libanona Abdallah Bou Habib ranije u srijedu je u razgovozu sa Christiane Amanpour kazao kako "ima osjećaj da nas uvlače u širi rat".

"Želimo mir na nužnoj granici. Problem je to što događanja u Gazi utječu na događanja u Libanonu jer postoje problemi koji se nisu riješili već duže od 75 godina. Prema tome i mi imamo probleme", kazao je ministar Bou Habib, prenosi N1.

An Israeli airstrike on a 3 storey building in Naqoura, casualties reported. pic.twitter.com/2N83HpDtfv