Izrael gradi novi zid i dijeli Gazu na dva dijela

Izraelska je vojska potvrdila da gradi veliku pješčanu barijeru koja dijeli pojas Gaze na dva dijela, čime se područje pod njihovom kontrolom, koje obuhvaća između 50 i 70 posto teritorija, fizički odvaja od zona koje nadzire Hamas.

Potvrda je stigla nakon što je tvrtka za satelitsko snimanje Planet Labs PBC uočila topografske promjene i ustupila snimke agenciji Associated Press.

Satelitske snimke pokazuju da je u posljednjih nekoliko mjeseci izgrađeno više od 23 kilometra barijere. Trasa se proteže duž Pojasa i često prolazi preko područja na kojima su se nekada nalazila palestinska naselja, koja je IDF u međuvremenu srušio.

S obzirom na to da je pojas Gaze dug oko 40 kilometara, a na najširem dijelu širok 11 kilometara, pješčani zid već sada pokriva više od polovice njegove duljine.

Zasad nije poznato planira li IDF izgraditi zid cijelom dužinom Pojasa, a nejasno je i želi li se time Hamas i više od dva milijuna Palestinaca zbiti na otprilike 30 posto teritorija, gdje se trenutno nalaze, ili na 47 posto, koliko je Hamasu ostalo nakon primirja iz listopada 2025. godine.

Šutnja Mirovnog odbora i SAD-a

Iz IDF-a su odbili detaljnije komentirati dimenzije, specifikacije ili ciljeve novog zida, piše The Jerusalem Post. Posljednjih mjeseci IDF je postupno i bez većih borbi potisnuo Hamas s linije koja je obuhvaćala 47 posto teritorija na onu od 30 posto. Izraelska vojska navodi da je to odgovor na činjenicu da Hamas nije započeo proces razoružavanja predviđen početkom 2026. godine.

Hamas, međutim, tvrdi da je njegova obveza djelomičnog razoružavanja uvjetovana izraelskim dopuštenjem za barem djelomičnu obnovu Gaze. Mirovni odbor, tijelo zaduženo za nadzor pregovora prema primirju iz listopada 2025., u ovom je sporu uglavnom podržavao stav Izraela.

Unatoč tome, Odbor se, zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji ima ključnu ulogu, protivi bilo kakvoj namjeri Izraela da pokrene novu veliku invaziju na područja pod kontrolom Hamasa. Ni Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM), koje nadzire primirje, ni Mirovni odbor nisu odgovorili na upite o novoj barijeri.

Iz izraelske su vojske za The Jerusalem Post izjavili da je nova granica osmišljena kako bi Palestincima u područjima pod kontrolom Hamasa bilo jasno dokle se smiju kretati. Cilj je i spriječiti pokušaje infiltracije u izraelska pogranična naselja, koja su na nekim mjestima udaljena samo nekoliko kilometara.

Mogućnost brzog upada u pogranična sela zbog njihove blizine Pojasu Gaze bila je jedna od ključnih značajki Hamasova napada na južni Izrael 7. listopada 2023. godine.

Detalj izgradnje

Podaci Planet Labsa pokazuju da je dio mreže pješčanih zidova u južnoj Gazi samo u razdoblju od 1. do 15. srpnja produžen za više od dva kilometra. Taj južni dio barijere, koji je ranije bio dug oko 500 metara, sada se proteže na 2,4 kilometra. Prolazi kroz ruševine Rafe na samom jugu Gaze, od obalnih izbjegličkih kampova u Al-Mawasiju.

U izvješću agencije AP navodi se da će se barijera, ako se gradnja nastavi u istom smjeru, spojiti s najdužim postojećim dijelom zida. Taj segment proteže se gotovo bez prekida u duljini od 17 kilometara, od Khan Yunisa na jugu do područja u blizini grada Gaze na sjeveru.

Iako Palestinci i dio međunarodne zajednice izražavaju bojazan da Izrael planira dugoročno zauzeti teritorij, IDF se tijekom rata već nekoliko puta povlačio iz velikih dijelova Gaze. Takvi su se preokreti događali i nakon izgradnje novih baza, kao što je bio slučaj s povlačenjem iz koridora Morag početkom 2025. godine.