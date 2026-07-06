Štakori grizu djecu i bebe dok spavaju, tijela se gomilaju: "Ovo je mjesto na kojem se ne može živjeti"

Više od osam mjeseci nakon sklapanja sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, stanovnici pojasa Gaze tvrde da se njihov svakodnevni život nije promijenio. Bombardiranja i dalje traju, humanitarna situacija ostaje katastrofalna, a gotovo dva milijuna ljudi i dalje živi u iseljeništvu, bez sigurnosti i osnovnih uvjeta za život.

Četrnaestogodišnji Karam, raseljeni palestinski dječak koji danas živi u šatorskom kampu u Deir al-Balahu u središnjoj Gazi, kaže da mu je rat oduzeo djetinjstvo.

"Moj san bio je postati nogometaš. Igrao sam nogomet s prijateljima na ulici. Život prije rata bio je lijep, ali sada života više nema", rekao je za CNN. Umjesto igrališta, oko njega su danas spaljena polja, uništeni voćnjaci i goleme hrpe ruševina koje svjedoče o razaranjima tijekom rata.

Primirje bez mira

Sporazum o prekidu vatre, koji su Izrael i Hamas potpisali prošle jeseni uz međunarodno posredovanje, trebao je otvoriti put trajnom miru. No obje strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora, a ključni elementi sporazuma poput konačnog povlačenja izraelskih snaga, razoružanja Hamasa i uspostave nove uprave u Gazi i dalje nisu provedeni, piše CNN.

Izrael je posljednjih mjeseci dodatno proširio područja pod svojom vojnom kontrolom, dok Hamas odbija predati oružje i zadržava utjecaj u enklavi. Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, od potpisivanja primirja poginulo je više od tisuću ljudi, a nekoliko tisuća ih je ranjeno.

Gotovo cijela Gaza je raseljena

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je više od 1,9 milijuna ljudi – gotovo cjelokupno stanovništvo Gaze – više puta bilo prisiljeno napustiti svoje domove.

Mnogi danas žive u improviziranim šatorima bez pitke vode, kanalizacije i osnovnih higijenskih uvjeta. Humanitarne organizacije upozoravaju na sve češće zarazne bolesti i kožne infekcije. Sally Saleh, humanitarna djelatnica koja je također raseljena, kaže da prekid vatre stanovnici gotovo i ne osjećaju.

"Možete biti bombardirani bilo kada i bilo gdje. Ovdje nema stvarnog prekida vatre", rekla je.

Štakori grizu djecu u snu

Poseban problem predstavljaju štakori, žohari i drugi glodavci koji se zbog golemih količina otpada i uništene infrastrukture nekontrolirano razmnožavaju.

Prema humanitarnim djelatnicima, štakori često ulaze u šatore i grizu djecu i novorođenčad dok spavaju. Roditelji pokušavaju zaštititi hranu vješanjem posuda sa stropa, no ni to nije uvijek dovoljno jer glodavci uništavaju pakete humanitarne pomoći. UN upozorava da su zbog loših sanitarnih uvjeta kožne bolesti i parazitske infekcije zahvatile velik dio područja u kojima borave raseljene obitelji.

Gomile otpada i kanalizacija

Zbog razorenih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i odvoza smeća u Gazi se gomilaju milijuni tona otpada. Kanalizacija se izlijeva na ulice, a stanovnici na pojedinim lokacijama sami kopaju improvizirane septičke jame.

Lokalne vlasti upozoravaju da nedostatak strojeva i ograničen pristup opremi dodatno otežavaju uklanjanje ruševina i otpada.

"Svaki dan perem cipele zbog kanalizacije. Gaza je postala mjesto na kojem gotovo nijedno živo biće ne može normalno živjeti", kaže Saleh.

Najmanje 7500 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a pretpostavlja se da su zatrpani ispod ruševina. Međunarodni odbor Crvenog križa upozorava da s protokom vremena identifikacija posmrtnih ostataka postaje sve teža, čime obitelji ostaju bez odgovora o sudbini svojih najbližih.

Palestinski dužnosnici iskopali su 784 tijela od primirja prošlog listopada, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Što je preminula osoba dulje zakopana pod ruševinama, to postaje manje prepoznatljiva, rekao je za CNN Pat Griffiths, glasnogovornik Međunarodnog odbora Crvenog križa u Jeruzalemu, dodajući da se s ljudskim posmrtnim ostacima mora tretirati dostojanstveno. Postoji veći rizik od gubitka ovih posrednih dokaza, dodao je, navodeći visinu, otiske prstiju, stomatološke kartone, stare ozljede, ožiljke i rodne znakove - sve identifikacijske informacije koje su još vrijednije zbog nedostatka kompleta za DNK testiranje u Gazi.

Djeca se igraju sprovoda

Rat ostavlja duboke posljedice i na mentalno zdravlje stanovništva, osobito djece.

Humanitarni radnici svjedoče kako djeca tijekom igre sve češće oponašaju pogrebe i ukapanja, dok se mladi suočavaju s gotovo potpunim izostankom obrazovanja i zaposlenja. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, nezaposlenost u Gazi premašila je 85 posto. Unatoč svemu, mnogi stanovnici pokušavaju sačuvati nadu.

"Ljudi i dalje pišu, govore i nadaju se. To je samo po sebi oblik otpora", rekao je palestinski pisac Yahya Alhamarna za CNN.