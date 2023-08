VIDEO Građane uznemirila vatrena lopta na nebu: "Čuo se prasak, mislio sam da je potres"

Stanovnike Melbournea uznemirila je vatrena lopta na nebu u ponedjeljak navečer, a mnogi su je i snimili. Čuo se glasan prasak, ali i osjetilo naknadno podrhtavanje, kao da je potres, opisali su neki.



"Odmah sam pomislio da je još jedan potres ili probijanje zvučnog zida”, napisao je Nick Horton na Twitteru, prenosi The New Daily.com.au.





Internet je bio preplavljen snimkama, a korisnici prilično uznemireni.



Svjetlo uočeno na nebu iznad Melbournea u ponedjeljak navečer vjerojatno su bili ostaci ruske rakete Sojuz-2 koji su ponovno ušli u Zemljinu atmosferu, objavila je u utorak Australska svemirska agencija (ASA).



"Utvrdili smo da su bljeskovi svjetla viđeni na nebu iznad Melbournea tijekom noći najvjerojatnije bili ostaci ruske rakete Sojuz-2 koja je ponovno ušla u Zemljinu atmosferu", priopćila je ASA.

What an amazing sight over Richmond 💫 I don't know if #Meteor #Comet or #SpaceJunk #Melbourne pic.twitter.com/8SHbweU2qK