Amerikanci su na nogama zbog ukidanja ustavnog prava na pobačaj. Diljem zemlje već je počelo zatvaranje nekih klinika za pobačaje, a 13 saveznih država nakon odluke Vrhovnog suda vrlo brzo će zabraniti pobačaje.

O ozračju i napetostima u Sjedinjenim Američkim Državama s dopisnikom Al Jazeere iz Washingtona Ivicom Puljićem, razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Vibor Vlainić.



Demokrati su sada vrlo glasni, ali jesu li mogli nešto učiniti kako bi zaštitili pravo na pobačaj, pitaju se mnogi, a Puljić upozorava: "Zapravo i nisu mogli nešto jer se sve čekalo na odluku Vrhovng suda. Dogodilo se ono što demokrati nisu željeli''.



''Nešto se jedino može učiniti u Kongresu, naime, malo je vjerojatno da će se Vrhovni sud u ovom sastavu predomisliti oko bilo kojeg pitanja, pogotovo oko ovoga koje ne odgovara konzervativcima. Fokus sada demokrati sada žele prebaciti na Kongres u pokušaju da se donese zakon koji će zaštititi pravo na pobačaj, to im je sada jedina šansa", rekao je Puljić. Dodao je i da prema novim istraživanjima javnog mijenja oko 61 posto osoba u SAD-u smatra da bi pobačaj trebao biti legalan uvijek ili u većini slučajeva.

Može li Vrhovni sud u SAD-u ići u razmatranje ostalih odluka, primjerice odluke o legalizaciji istospolnih brakova, također je jedno od pitanja o kojima se raspravlja u javnosti, a Puljić odgovara: "Apsolutno, to je ono što izaziva strahovanje liberalnijeg dijela SAD-a. Vrlo konzervativni sudac Vrhovnog suda Clarence Thomas je već počeo najavljivati između redova da bi se nešto moglo dogoditi možda oko zabrane istospolnih brakova, spominje se pravo na kontracepciju i druga neka prava''.



O tome je, podsjetio je Puljić, govorio i američki predsjednik Joe Biden, koji je upozorio da će oni sada krenuti na istospolne brakove. ''U nekim saveznim državama je već sada teško doći do kontracepcije za žene, to sve stvara veliku podjele među već ionako podijeljenim američkim građanima", zaključio je Puljić.

