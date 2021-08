U požarima koji nastavljaju harati Italijom živote su u srijedu izgubila dvojica umirovljenika, prenose mediji.

Jedan je muškarac poginuo u svojoj kući u selu Grotteria u južnoj talijanskoj regiji Kalabriji, izvijestila je u srijedu novinska agencija ANSA.

U samo nekoliko minuta, vatra je okružila kuću i zarobila ga unutra, prenosi ANSA.

#Incendiboschivi, per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati in #Sicilia e #Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 #canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (PA) #11agosto pic.twitter.com/dbbHEWoGdL