Novi potres magnitude 6,0 pogodio je u petak istočnu obalu Japana.

Epicentar potresa bio je na istočnoj obali Japana, na dubini od 10 kilometara i oko 260 kilometara jugoistočno od grada Ishinomaki.

Felt #earthquake M6.4 strikes 255 km SE of Ishinomaki (Japan) 18 min ago. Please report to: https://t.co/mMhQENpsHN pic.twitter.com/H87L1xK6M5