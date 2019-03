ISIS je izgubio svoje posljednje uporište u Siriji, priopćile su Sirijske demokratske snage u subotu, čime je okončan kalifat koji je uspostavila teroristička skupina 2014. Sirijske demokratske snage rekle su kako su u potpunosti uspjele osloboditi Baghouz u istočnoj Siriji od snaga ISIS-a, čime je ta radikalna islamistička grupa izgubila svoje posljednje uporište.

„Sirijske demokratske snage objavljuju potpunu eliminaciju takozvanog kalifata i potvrđuju 100% poraz ISIS-a. Na ovaj jedinstveni dan obilježavamo i prisjećamo se tisuća mučenika čiji su napori omogućili pobjedu“, objavo je na svom Tweeteru Mustafa Bali, šef press službe Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and %100 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23. ožujka 2019.

Na vrhuncu svoje moći, ISIS je kontrolirao ogromni dio teritorija koji se protezao od zapadne Sirije do predgrađa iračkog glavnog grada Bagdada. Posljednje bitke, pogubne po ISIS, odvile su se u posljednjih nekoliko tjedana oko malenog i dosad nevažnog sirijskog gradića Baghouza, na obali rijeke Eufrat.

Koaliciju kurdskih i arapskih vojnika koje su se borile protiv ISIS-a, a koje su poduprle i američke, britanske i francuske specijalne snage, lansirale su posljednji napad na enklavu ISIS-a početkom veljače. Tjednima su združene snage predvođene Sjedinjenim Američkim Državama zrakoplovnim napadima nasrtale na grad iz zraka, dok su Sirijske demokratske snage napredovale na terenu.

Više od 4 godine intenzivnih borbi

Prije početka ofanzive, pripadnici SDF-a procijenili su da je ostalo još oko 1500 civila i 500 boraca ISIS-a, ali kada je napad otpočeo postalo je jasno da je broj mnogo veći. Finalna faza napada bila je odgođena kako bi se dopustilo civilima da pobjegnu iz opkoljenog grada.

Među ISIS-ovim militantima koji su do posljednjeg daha branili Baghouz bili su neki od najiskusnijih boraca ISIS-a, a njihove žene i djeca korišteni su kao ljudski štit. Zapovjednici SDF-a izjavili su za CNN kako su na njihove napade teroristi odgovarali iznenađujućom snagom i cijelo vrijeme pružali jaki otpor. Borili su se snajperima, improviziranim eksplozivnim napravama i projektilima koji detektiraju toplinu. ISIS-ovci su također izgradili cijelu podzemnu mrežu tunela koja im je omogućavala da se kreću od jedne do druge kuće potpuno nezamjetno.

Terror apologists would claim that this woman and dozens like her are innocent people whose lives need to be protected but nobody would bother themselves to explain why we should see her less criminal than a Daesh (man) terrorist. pic.twitter.com/37sn7oKYk8 — Mustafa Bali (@mustefabali) 21. ožujka 2019.

Pad Baghouza dogodio se gotovo tri mjeseca nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako je ISIS u Siriji poražen te kako će započeti brzo povlačenje američkih trupa iz te zemlje. Ta odluka je izazvala ostavke ministra obrane Jamesa Mattisa i visokog dužnosnika State Departmenta zaduženog za vođenje kampanje protiv ISIS-a.

ISIS uses the internet better than almost anyone, but for all of those susceptible to ISIS propaganda, they are now being beaten badly at every level.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. ožujka 2019.

Saveznicima je u borbi protiv snaga ISIS-a trebalo više od 4 godine da oslobode teritorij. Vođa terorističke grupe, Abu Bakr al- Baghdadi je objavio stvaranje kalifata s propovjedaonice džamije al-Nuri u iračkom gradu Mosulu 2014.

Sljedbenici diljem svijeta

Na vrhuncu snage ISIS je imao čak 7.7 milijuna sljedbenika. Mnogi od tih ljudi plaćali poreze, pristojbe i kazne za ISIS te su svojim donacijama značajno doprinijeli razvoju i opstanku grupe.

U godinama nakon toga je došlo do drastičnog smanjenja prihoda te terorističke grupe. S 1.9 milijardi dolara u 2014. na maksimalno 870 milijuna dolara u 2016. Unatoč stalnom gubitku teritorija i novčanih sredstava, UN-ov odbor za praćenje procijenio je da je u srpnju 2018.u Iraku i Siriji još uvijek oko 20.000 i 30.000 sljedbenika ISIS-a.

Ukupno je 41.490 stranih građana diljem svijeta došla u ISIS i Irak i tamo se pridružilo ISIS-u, piše CNN. Procjenjuje se da je 50 boraca dolazilo diljem svijeta u Siriju kako bi pomogli naporima ISIS-a.

Je li bitka protiv ISIS-a doista dobivena?

ISIS je možda izgubio svoj posljednji teren, ali skupina trenutno vodi novu gerilsku kampanju na dalekim područjima sjevernog Iraka. Crna zastava ISIS-a i dalje se vijori diljem svijeta, gdje ima pobornika te terorističke skupine. Smatra se kako su najjača internacionalna uporišta u Nigeriji, Libiji, egipatskom Sinaju, Afganistanu i Filipinima.

Američki zapovjednik koji je vodio vojne operacije protiv ISIS-a se ogradio od tvrdnji Donalna Trumpa pred kraj 2018. o tome kako je ISIS pobijeđen.

Joseph Votel, zapovjednik najvišeg američkog vojnog vrha upozorio je kako „kalifat još uvijek ima vođe, još ima borce i resurse, tako da je kontinuirani vojni pritisak i dalje potreban kako bi se ta islamistička grupa u potpunosti iskorijenila.“

Sredinom veljače u Pentagonu je objavljeno novo izvješće iz kojeg se također da iščitati kako su saveznici možda dobili bitku, ali ne nužno i cijeli rat te da sukob s ISIS-om nije završen.

„ISIS ostaje pobunjenička skupina u Iraku i Siriji. Svoje ključne funkcije obnavlja bolje u Iraku nego u Siriji, li bez održivog protuterorističkog pritiska, ISIS bi vjerojatno mogao ponovno zaživjeti u Siriji u roku od 6 do 12 mjeseci i vratiti jedan dio teritorija“, navodi se u izvješću.