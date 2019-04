Premijer Šri Lanke Ranil Wickremesinghe upozorio je u utorak da je na slobodi još uvijek nekoliko osumnjičenih za terorističke napade u kojima je u nedjelju na sam Uskrs ubijeno preko 300 ljudi.

Neki od njih mogli bi posjedovati i eksplozivna sredstva, upozorio je premijer govoreći pred parlamentom.

Predsjednik Šri Lanke Maithripala Sirisena najavio je pak u utorak, u televizijskom obraćanju naciji, da će u roku od 24 sata smijeniti čelnike obrambenih snaga nakon što su propustili spriječiti samoubilačke napade unatoč činjenici da su raspolagali s prethodnim informacijama o mogućim napadima.

"Kompletno ću rekonstruirati policiju i sigurnosne snage idućih tjedana. Očekujem smjenu čelnika obrambenog vodstva u iduća 24 sata", kazao je Sirisena.

"Sigurnosni dužnosnici koji su imali obavještajnu informaciju dobivenu od stranih službi nisu to podijelili sa mnom. Trebale su biti poduzete odgovarajuće akcije. Odlučio sam poduzeti ozbiljnu akciju protiv tih dužnosnika", kazao je predsjednik.

ISIS je danas tijekom dana objavio fotografije i video na kojima su, kako tvrde, ljudi koji su odgovorni za brutalne napade u Šri Lanki.

14. The Amaq news agency of ISIS has now provided an image of what it says were the attackers in Sri Lanka standing before the ISIS flag: pic.twitter.com/rZjjBnEZ2k