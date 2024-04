Procurili tajni dokumenti - Niku (16) ubili su policajci: Strpali su je u hladnjaču, seksualno zlostavljali i bacili na ulicu

Iransku tinejdžericu 16-godišnju Niku Shakarami seksualno su zlostavljala i ubila tri pripadnika snaga sigurnosti.

Otkrio je to tajni dokument koji je sada procurio u javnost, dvije godine nakon što je djevojka pronađena mrtva. Nestala je nakon prosvjeda protiv državnog režima 2022. godine, a njezino tijelo pronađeno je devet dana kasnije.

Vlasti su objavile da se ubila, no njezina obitelj nikad u to nije povjerovala.

Dokument koji je klasificiran kao strogo povjerljivo sadrži detalje iz saslušanja o slučaju Nike Shakarami koje je proveo Korpus islamske revolucionarne garde. Navodi se kako je jedan od muškaraca sjedio na 16-godišnjakinji dok ju je zlostavljao, bila je vezana lisicama, a onda su je tukli palicama.

BBC navodi kako postoje i brojni lažni dokumenti te su oni mjesecima s izvorima provjeravali svaki detalj s više izvora.

O nestanku i smrti Nike Shakarami izvještavali su svjetski mediji, a djevojka je postala sinonim borbe iranskih žena za veće slobode. U jesen 2022. Iranom su se širili prosvjedi žena zbog strogih pravila o nošenju hidžaba, a povod je bila smrt jedne druge mlade žene, 22-godišnje Mahse Amini koja je umrla od ozljeda zadobivenih u policijskom pritvoru nakon što je optužena da nije pravilno nosila hidžab.

Neposredno prije nego što je nestala, Nika je snimljena u večernjim satima 20. rujna u središtu Teherana, kako stoji na kontejneru i pali hidžabe.

“The girl who is burning her headscarf in this footage is #Nika_Shakarami,” a source close to the family told BBC Persian.



She was then chased by security forces and found dead 10 days later.#Mahsa_Amini

