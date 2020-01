Iranski predsjednik Hasan Rohani priznao je da je ukrajinski putnički zrakoplov srušen raketom koja je ispaljena ljudskom greškom. Najavio je nastavak istrage koja treba identificirati i procesuirati odgovorne za tu "neoprostivu grešku"

Hasan Rohani, iranski predsjednik, objavio je da je interna istraga oružanih snaga zaključila da je rakete, kojima je srušen ukrajinski putnički zrakoplov, ispaljene ljudskom greškom te da su one uzrokovale strašnu nesreću i smrt 176 nevinih ljudi.

Izrazio je žaljenje zbog "katastrofalne greške" te sućut obiteljima poginulih. "Moje su misli i molitve sa svim ožalošćenim obiteljima, nudim im iskrenu sućut", poručio je Rohani na Twitteru.

Najavio je i nastavak istrage do identifikacije i procesuiranja odgovornih za ovu "veliku tragediju i neoprostivu grešku".

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm