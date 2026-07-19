Napadi se šire regijom: Iran pogodio postrojenje za desalinizaciju vode

Ministarstvo energetike objavilo je da je u posljednja dva dana napadnuto postrojenje za proizvodnju energije i desalinizaciju morske vode. U objavi stoji da su napadi izazvali požar koji je poremetio proizvodnju struje i da vatrogasci rade na gašenju požara.
Kuvajt, kao i ostale zemlje Perzijskog zaljeva uvelike se oslanja na desaliniziranu morsku vodu, a upravo iz takvih postrojenja stiže oko 90 posto pitke vode.
Sirene za zračnu uzbunu ponovno su se oglasile i u susjednom Bahreinu gdje je ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo stanovništvo da ostane mirno i premjesti se na sigurne lokacije.
Jordanske oružane snage i izraelska vojska izvijestile su da je Iran pokrenuo raketni napad na jordanski teritorij. Jordanska vojska priopćila je da je presrela tri iranske rakete, dok je četvrta pala na udaljeno područje, prenijela je državna novinska agencija Petra. Nema podataka o ljudskim žrtvama ni o materijalnoj šteti.
Second Iranian strike in two days hit a Kuwaiti power/desalination plant, sparking a fire.
A similar plant was hit yesterday.
Strikes are part of Iran's ongoing campaign against US military sites in Kuwait (Ali Al Salem base and others).