Napadi se šire regijom: Iran pogodio postrojenje za desalinizaciju vode

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PišeHina, 19. srpnja 2026. @ 17:30 komentari
Požar u Kuvajtu
Požar u Kuvajtu Foto: X/Screenshot
Do najnovije eskalacije dolazi nakon što su u subotu u Jordanu ubijena dva američka vojnika, a Iran je poslao nove prijetnje.
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