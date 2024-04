Iran: "Izrael mora odgovarati za napad na velelposlanstvo, ali nećemo biti ishitreni"

Iran je signalizirao Washingtonu da će odgovoriti na izraelski napad na njegovo sirijsko veleposlanstvo na način da se izbjegne eskalacija te da neće djelovati ishitreno.

Iransku poruku je SAD-u prenio ministar vanjskih poslova Hosein Amirabdolahian tijekom posjeta Omanu u nedjelju, piše Reuters. Ta je zaljevska država često djelovala kao posrednik između dviju neprijateljskih zemalja.

Pročitajte i ovo Odmazda Irana Sukob na Bliskom istoku kuha, velika njemačka kompanija objavila: "U pripravnosti smo, bojimo se odmazde!"

Bijela kuća nije htjela komentirati je li dobila poruke od Irana, no objavila je da je SAD Teheranu dao do znanja da nije sudjelovao u napadu na veleposlanstvo u Damasku.

Izvor iz američke obavještajne zajednice ne zna za poruku poslanu putem Omana, no rekao je Reutersu da je Iran „bio vrlo jasan” da će njegov odgovor biti „kontroliran” i da će izbjegavati eskalaciju.

Pročitajte i ovo Zračni napad Izraelci ubili tri sina i unuke šefa Hamasa u Gazi, on poslao važnu poruku

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei u srijedu je rekao da Izrael „mora biti kažnjen” te da će se to i dogoditi. Izrael nije potvrdio da je odgovoran za napad na veleposlanstvo, no Pentagon je to objavio.

U napadu je ubijen iranski general, a riječ je o velikoj eskalaciji napetosti koja se proširila regijom od početka rata u Gazi.