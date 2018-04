Iran je upozorio SAD na moguće neugodne posljedice ukoliko se Amerika povuče iz nuklearnog sporazuma koji su Teheran i šest svjetskih sila postigli 2015. godine, objavila je u četvrtak iranska državna televizija.

"Iran ima nekoliko opcija ako SAD napuste nuklearni sporazum. Reakcija Teherana na američko povlačenje iz dogovora bit će neugodna", izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif prilikom dolaska u New York.



Prema nuklearnom sporazumu, koji je Iran potpisao sa SAD-om, Francuskom, Njemačkom, Britanijom, Rusijom i Kinom, Teheran je pristao da ograniči svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija, od kojih je većina ukinuta u siječnju 2016. godine.



No, američki predsjednik Donald Trump smatra da nuklearni sporazum sa Iranom ima ozbiljne nedostatke, te je Francuskoj, Njemačkoj i Britaniji dao rok do 12. svibnja da isprave te nedostatke, ili će se u protivnom SAD povući iz sporazuma. (Hina)