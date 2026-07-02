U raciji otkrili milijune eura i zlato, a jedan detalj širi se mrežama: Zastupnica skrivala zlatno donje rublje?

Velika korupcijska afera u Iraku u kojoj je zaplijenjeno na desetke milijuna eura, kao i veće količine zlata, privukla je pozornost na društvenim mrežama zbog neobičnog detalja. Iako nema službene potvrde iračkih vlasti, medji su objavili da je kod jedne zastupnice pronađeno donje rublje od zlata.

Ono što je potvrđeno je da su elitne postrojbe Iračke protuterorističke službe u ranim jutarnjim satima u nedjelju provele koordinirane racije u strogo čuvanoj bagdadskoj Zelenoj zoni. Regionalni mediji navode da je u sklopu jedne od najvećih istraga posljednjih godina privedeno 47 osoba zbog sumnje na korupciju i zlouporabu javnog novca.

No, ono što je postalo viralo su dva odvojena slučaja. Prvi se odnosi na iračku zastupnicu Aliju Nassif, kod koje su, prema tvrdnjama medija, istražitelji pronašli više od 20 milijardi iračkih dinara, odnosno oko 13,6 milijuna eura u gotovini, kao i određenu količinu zlata. Osim nje, uhićen je i njezin sin, koji je ranije obnašao dužnost predstojnika ureda bivšeg premijera Mohammeda Shia'a Al Sudanija.

Drugi slučaj odnosi se na zastupnicu Hind El-Abbasi, kod koje su, prema tvrdnjama turskih medija, pronašli oko 49 milijuna eura, 27 kilograma zlata te zlatno donje rublje. Upravo je posljednji predmet privukao najveću pažnju i probudio kreativnost korisnika. "Razlika između mene i zastupnice", našalili su se.

Iračke institucije nisu potvrdile niti opovrgnule te konkretne navode, no sigurnosni i pravosudni izvori, koji su željeli ostati anonimni, navode da je riječ o prvoj fazi opsežne kampanje koju je naredio premijer Ali Al Zaidi, koji je na dužnost stupio u svibnju uz obećanje da će razbiti duboko ukorijenjene korupcijske mreže, piše turski Haberler.

اكثر من 20 مليار دينار، وكميات من الذهب عثر عليها في منزل النائبة عالية نصيف، التي تم اعتقالها مع ابنها (سجاد) الذي كان يشغل مدير امن مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني. pic.twitter.com/3HP3yzSQxm — ابو مريم (@AMrym93884) June 28, 2026

Među 47 uhićenih je najmanje sedam zastupnika kojima je prethodno ukinut zastupnički imunitet i veliki broj visokih državnih dužnosnika. Zaplijenjeni su milijuni dolara u gotovini, zlato, veća količina oružja i streljiva. Sigurnosni izvori dodaju da su neki osumnjičenici uspjeli pobjeći prije dolaska policije, zbog čega su vlasti zatvorile ulaze u Zelenu zonu i pokrenule opsežnu potragu koja bi trebala potrajati idućih dana.

Najnovija uhićenja uslijedila su svega nekoliko dana nakon što su iračke vlasti objavile da su u jednoj od najvećih antikorupcijskih istraga posljednjih godina pronašle više od 107 milijuna dolara pronevjerenog državnog novca, prenosi Gulf News.

Vrhovno pravosudno vijeće priopćilo je da su istražitelji pronašli više od 98 milijardi iračkih dinara i 11 milijuna američkih dolara u gotovini, pri čemu je velik dio novca bio skriven ispod privatnih kuća. Neki su skrovišta bili zakopani toliko duboko da je za njihovo iskapanje bila potrebna teška mehanizacija.