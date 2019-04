Pod pritiskom blokade prometa, prijevoznici uspjeli u naumu. Pravilnik o zabrani vožnje kamiona na pojedinim dionicama ipak će bit izvan snage. I dok prijevoznici trljaju ruke, pitanje sigurnost je pod znakom upitnika. Kamioni će i dalje biti na državnim prometnicama, umjesto na autocestama koje su za njih sigurnije, ali preskupe.

Zabrane ipak neće biti. Prijevoznici i dalje mogu voziti državnim cestama. Računica je i više nego vidljiva.

"Ušteda je ako idemo u Slavoniju. Po putu oko 600 kuna samo u cesntarini što ne idemo na autocestu, to ne plaćamo, plus manje goriva trošimo, manje je kilometara, a i dnevnice, mi vozače plaćamo po satu vožnje, tako da je i to", objasnio je Damir Kljajić, prijevoznik iz Bjelovara.

Odlukom o stavljanju pravilnika izvan snage, zadovoljni su i na sjeveru Hrvatske. Da se počeo primjenjivati, troškovi bi, kažu, bili neizdrživi.



"Da čovjek odradi određenu relaciju, npr. Varaždin - Osijek, znači on za volanom mora provesti minimalno dva sata više. Financijski kazano, znači 700 kuna puta relacije kaj se mjesečno odrade, to može biti i nekakvih 40 tisuća kuna", rekao je Željko Maglica, prijevoznik iz Čakovca.



Na stolu je bilo 20 zahtjeva. Prihvaćeno je 19. Neriješen je ostao granični prijelaz Mursko Središće, i dalje je zatvoren za kamione teže od 7 i pol tona. Prijevoznici ističu da je to jedan od najvažnijih prometnih pravaca.

"Ne smijemo se zatvarati..."

"Mi se ne smijemo kao država zatvarati, mi se moramo otvarati, mi smo predlagali da prijevoz bude samo preko dana, da od 11 navečer do 5 ujutro ne bude transporta tamo", rekao je Dragutin Kranjčec iz Udruge cestovnih prijevoznika.

Pregovori idu i dalje. Iako je puno postignuto, prijevoznici nisu zadovoljni ni visokim davanjima prilikom registracije.

"Prijevoznik pri registraciji vozila za naknadu ceste plaća oko 1000 eura po vozilu, naše slovenske kolege plaćaju oko 300 eura, i onda je evidentno da oni moraju koristiti autoceste, ali mi dok plaćamo toliko veliku naknadu za korištenje cesta, sigurno je da ovaj novi pravilnik, pokriva nama troškove", govori Kranjčec.

Na kraju ostaje pitanje sigurnosti. Visoke cestarine miču kamione s autoceste. Upravo bi tu država trebala naći model, kako bi prijevoznici koristili autoceste i na taj način, državne ceste učinili sigurnijima.

