Školske klupe zagrebačke Sportske gimnazije poduzetnik Antonio Vukorepa sa samo 16. godina zamijenio je američkima. Motivacije za odlazak je bilo više, od učenja jezika, stjecanja novih znanja ali i usavršavanja u sportu, konkretnije vaterpolu. No, povratak kući nikada nije bio upitan.

New York je ostao Antoniju duboko urezan u sjećanje. Tek nekoliko dana od dolaska mladog Zagrepčana dogodio se teroristički napad kojem je svjedočio s obala East Rivera u društvu klupskih prijatelja iz Srbije i Mađarske. "Kad vidite kad narod New Yorka, tako multinacionalni grad stane kao jedno, to je snaga koliko god bio umjetno projiciran taj kolektiv, ta zaluđenost, ili kako se to kaže brain washing", prisjeća se Antonio Vukorepa.

I sam se Vukorepa s prijateljima odmah uputio prema mjestu tragedije te pomagao unesrećenima. U jednom od najmnogoljudnijih gradova na svijetu školovao se dvije godine, nakon čega ponovno seli, ali ovaj put bliže kući, u Švicarsku. Na Institutu Cesar Ritz u Brigu specijalizirao se za hotelijerstvo.

Orijentacija prema turizmu za njege je, kaže, bila smislen put jer je objedinjavala iskustvo koje je dobio putujući i učeći jezike. A praktično znanje je nakon školovanja brusio je u jednom od najpoznatijih i najluksuznijih hotela na svijetu, Jumeirah u Dubaiju.

"Jedno jako lijepo iskustvo i mislim da se nigdje u svijetu ne može naučiti hotelijerstvo na taj način jer recimo da smo imali skoro sedam zaposlenih na gosta, a kod nas je prosjek 50 do 100 gostiju na jednog zaposlenog. Razlike su ogromne", ističe Antonio koji je danas direktor Croniquea.

Danas ulaže u vlastiti posao

Iako je tamo stekao bogato iskustvo, jedno od najpoželjnijih turističkih odredišta svijeta nije ga dugo uspjelo zadržati. "Malo mi je to sve bilo prefake i prevelika medijska pompa oko toga svega. Činilo mi se da taj balon nekad mora puknuti. To se nekako i dogodilo nakon moga odlaska, a poklopilo se i s krizom u svijetu i svim tim turističkim kretanjima", ispričao je.

Nakon 12 godina putovanja po svijetu vraća se kući. Povratak, kaže, nikad nije bio upitan, a znanje i iskustvo koje je stjecao u drugim zemljama danas ulaže u vlastiti posao. Iskustvo rada u velikoj korporaciji naučilo ga je cijeniti slobodu koju ima kao privatni poduzetnik.

Probao je s restoranima, no iz tog je posla nedavno izašao. Trenutačno je fokusiran na brendiranje domaćih proizvoda. "Za sada smo na industrijskom nivou, ali sve više i više dotičemo one elitne", govori Vukorepa.

No, još treba puno raditi da bi svijet prepoznao kvalitetu domaćeg hrvatskog proizvoda, a domaći proizvođači prednosti plasmana na bogata zapadna tržišta. Vukorepa je uvjeren da tome može doprinijeti. Obrazovanje koje je stjecao po svijetu, radno iskustvo, ali i brojna poznanstva dali su mu neprocjenjiva znanja.

Taj dio sada ulaže u razvoj vlastitog poslovanja, u državi s mnoštvom birokratskih zapreka. A njih kaže, možemo riješiti, jedino konkretnim rješenjima i radom, a ne pustim pričama.

