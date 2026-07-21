Skandal zbog vijenca AfD-a na komemoraciji u Berlinu: "To je uvreda za žrtve"

Incident je obilježio komemoraciju u Berlinu posvećenu njemačkom otporu protiv nacizma, odnosno 82. obljetnicu neuspjelog atentata na Adolfa Hitlera. Kriv je bio sporni vijenac.

Tobias Korenke, praunuk protestantskog teologa i pripadnika njemačkog otpora protiv nacizma Dietricha Bonhoeffera, pokušao je ukloniti vijenac koji je na spomen-obilježju u berlinskom Bendlerblocku položio zastupnički klub Alternative für Deutschland (AfD). Zaštitari su ga u tome spriječili, a tijekom naguravanja vijenac je oštećen.

"Mnogi potomci, među kojima sam i ja, osjećaju veliku ljutnju kada vidimo da AfD ovdje polaže vijence. To nećemo prihvatiti", poručio je.

Bonhoeffer je ubijen u koncentracijskom logoru Flossenbürg 1945. godine, neposredno prije završetka rata, po Hitlerovoj naredbi.

Nekoliko mjeseci ranije, 20. srpnja 1944., skupina časnika Wehrmachta predvođena Clausom von Stauffenbergom neuspješno je pokušala bombom ubiti Hitlera. Stauffenberg i još trojica sudionika istoga su dana strijeljani u dvorištu Bendlerblocka.

Glasnogovornik zastupničkog kluba AfD-a potvrdio je da je stranka osigurala vijenac za komemoraciju. Nije mogao potvrditi jesu li njezini zastupnici prisustvovali događaju. Götz Frömming, voditelj radne skupine za povijest u klubu AfD-a, rekao je da su oni, kao parlamentarna stranka, pozvani na službene komemoracije.

"To je uvreda za žrtve nacističkih zločina"

Ravnatelj Memorijalnog centra Buchenwald Jens-Christian Wagner optužio je stranku da instrumentalizira otpor protiv nacističke vlasti, piše Der Spiegel.

Prema njegovim riječima, stranka stvara dojam da se danas nalazi u istoj ulozi kao Stauffenberg, braća Scholl ili drugi pripadnici otpora, odnosno da se navodno bori protiv "korona-režima", "Merkelina ili Merzova režima".

Dodao je i da političari AfD-a "stalno šire povijesno revizionističke stavove, umanjuju značaj Holokausta ili čak veličaju nacizam" te da je polaganje vijenaca na ovoj komemoraciji "uvreda za žrtve nacističkih zločina".

Zaklada 20. srpnja 1944., koja organizira obilježavanje, priopćila je da razumije ogorčenje članova obitelji pripadnika otpora zbog godišnjeg polaganja vijenaca AfD-a u Bendlerblocku. Istaknuli su kako je mnogo toga za što se AfD zalaže u suprotnosti s vrijednostima za koje su se borili pripadnici otpora protiv nacističkog režima.

Incident se dogodio prije početka službene komemoracije. Glavni govor održala je njemačka ministrica za obitelj Karin Prien (CDU), koja je ispričala kako je njezina prabaka ubijena u nacističkom logoru smrti Sobibor.

Prien je poručila da otpor od 20. srpnja i drugih skupina podsjeća kako demokraciju ne čuvaju samo institucije, nego i građani koji su spremni preuzeti odgovornost za zajednicu, čak i kada je to teško. Upozorila je da se ne smije dopustiti da se ljudi okreću protiv demokracije.