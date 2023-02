U središtu skandala u Europskom parlamentu našao se i hrvatski eurozastupnik kojem je kolega iz Mađarske poručio da je - idiot.

Europski povjerenik za pregovore o proširenju Mađar Oliver Varhelyi tijekom rasprave u Europskom parlamentu zastupnike je, misleći da mu je mikrofon isključen, doslovce nazvao idiotima.

Uslijedilo je to nakon što mu je hrvatski europarlamentarac Tomislav Sokol (HDZ) postavio pitanje o Srbiji i i neusklađenosti njezine politike s Europskom unijom kad je riječ o sankcijama Rusiji. Poznato je da stav Mađarske odudara od ostatka EU-a i kada su u pitanju sankcije Rusiji, a i prema Srbiji je Varhely prilično blagonaklon.

Nakon što je, između ostalog, Sokolu odgovorio kako usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom nije opravdan razlog za suspendiranje pregovora sa Srbijom, sjeo je i promrmljao nešto na mađarskom. No što točno, ne bi se znalo da njegov kolega, zastupnik Sandor Ronai, na Twitteru nije napisao objavu u kojoj je na engleski preveo izjavu europskog povjerenika:

"Povjerenik Varhelyi, nakon što odgovori na pitanja eurozastupnika, sjeda na svoj stolac te ga možete čuti kako govori: 'Koliko još idiota ima ovdje?'"

Po hitnom postupku: Dvojica zastupnika povezanih s korupcijskim skandalom ostaju bez imuniteta

Dodao je kako je to neprihvatljiva uvreda, ozbiljno nepoštovanje Parlamenta te da bi Varhelyi trebao odstupiti s dužnosti.

After Commissioner @OliverVarhelyi replies to questions by MEPs, he takes his seat, you can clearly hear him saying: “How many other idiots are still there?” pic.twitter.com/TR8xwwc4V0