Urnebesni video pokazuje hrabrog izvjestitelja koji se bori s uraganom Florence, koji je, čini se, ipak malo pretjerao i sve predramatizirao.

Lavinu reakcija izazvao je video koji pokazuje izvjestitelja Weather Channela koji je priredio popriličnu dramu tijekom izvještavanja o uraganu Florence u gradu Wilmingtonu u Sjevernoj Karolini, prenosi Daily Mail.

Video koji kruži Twitterom prikazuje novinara koji se bori s bjesnećim uraganom, jakim vjetrom, kojima je on nastojao doskoćiti ukopavajužći u zemlju kako bi lakše mogao izvještavati .

Dok se novinar kreće lijevo desno i bori sa snažnim vjetrom, iza njega se vide prolaznici koji se lagano šetaju, što ukazuje na činjenicu da vjetar nije bio baš toliko jak i da je izvjestitelj sve izdramatizirao.

Tako dramatično! Novinar Weather Chanela se bori za svoj život, a dva muškarca samo lagano šetaju, # HurricaneFlorence, komentirao je jedan korisnik u tweetu koji se svidio više od 256.000 puta.

I like the Weather Channel. But look at this guy acting like the wind is about to blow him over as he rocks back and forth. Meanwhile, I guess he missed the guys walking behind him casually talking on their phones. OOPS!!



I mean it's windy sure BUT...........#WalkAway pic.twitter.com/OPlio7VEWx