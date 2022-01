Muškarac je pronađen je mrtav u svojoj kući, okružen desecima zmija. Mnoge od njih su otrovne.

Susjedi su alarmirali policiju nakon što su otišli u kuću u američkoj državi Maryland i otkrili muškarca kako leži na podu, bez svijesti. Kada su policajci stigli, pronašli su 125 zmija otrovnica i neotrovnica, uključujući pitone, kobre i zmije zvečarke. Najveći je navodno bio burmanski piton.

Iako su bili u spremnicima, pozvani su stručnjaci za kontrolu životinja.

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man's home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren't. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u