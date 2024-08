VIDEO Hezbolah na Izrael lansirao roj bespilotnih letjetlica uz zlokobnu poruku

Libanonska oružana skupina Hezbolah izvela je u utorak niz napada bespilotnim letjelicama i raketama na sjeverni Izrael, ali je upozorila da njezina dugoočekivana osveta za izraelsko ubojstvo glavnog zapovjednika prošlog tjedna tek slijedi.

Hezbolah je rekao da je lansirao roj napadačkih bespilotnih letjelica na dvije vojne lokacije u blizini Acre u sjevernom Izraelu, te da je također napao izraelsko vojno vozilo na drugoj lokaciji.

Izraelska vojska rekla je da je identificirala nekoliko neprijateljskih dronova kako prelaze iz Libanona i da je jednog presrela. Priopćeno je da je nekoliko civila ozlijeđeno južno od obalnog grada Naharije.

Reutersova televizijska snimka pokazala je mjesto udara u blizini autobusne postaje na glavnoj cesti izvan grada.

Hezbollah issued a statement claiming responsibility for the attack with a flock of drones on the headquarters of the Golani Brigade and the headquarters of the Egoz Unit 621 in the "Shraga" barracks north of Acre. The group said the attack is in retaliation to an assassination… https://t.co/kdVT65TrXj pic.twitter.com/cTrtMOvKc0